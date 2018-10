Katar, Omán, Emiráty. Češi již vyhlíží zimní prázdniny a chystají vánoční úprk za exotikou

Sotva se Češi vrátili z letní dovolené, už plánují další. Potvrzují to cestovní kanceláře, které zaznamenaly nárůst zájmu o zimní dovolenou. Na hory se Češi vydávají na vlastní pěst, ale hodlají se také ohřát u moře, mnohdy ve vzdálených, exotických destinacích. Hodlají však z Čech prchnout hlavně v období vánočních svátků. Zájem o zájezdy v tomto čase stoupl oproti loňsku o 60 %, navíc se zájezdy na Vánoce prodávají více než ty na Silvestra.

„Letos evidujeme asi 12 % nárůst v prodejích zájezdů na zimu k moři,“ řekla Blesk Zprávám Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu Dovolená.cz. Zimní stálicí je pro Čechy sice Egypt, ale na zimu se chtějí ohřát i v Portugalsku nebo i ve Španělsku. Ale i podstatně dál.

Emiráty, Zanzibar i Karibik

Čeští turisté se nebojí investovat do vzdálenějších destinací. „Vyrážejí např. do Spojených arabských emirátů, na Kanárské ostrovy, Kapverdy, hitem posledních sezón je také Zanzibar nebo Omán,“ řek Michal Tůma, marketigový ředitel cestovní agentury Invia.

„Zvýšený zájem registrujeme o novou destinaci Katar, která své brány otevřela turistům teprve před pár lety,“ uvedla Simona Fischerová z portálu eTravel.cz.

Češi jezdí také na Mauricius, na Maledivy, do Thajska nebo do Dominikánské republiky. Vzhledem k nižším cenám letenek a četnějším leteckých spojením se exotika stává pro Čechy dostupnější, proto do těchto oblastí vyrážejí ve větší míře než v posledních letech. „Oproti loňsku registrujeme několikaprocentní nárůst nákupu dovolené v exotice,“ doplnila Fisherová.

Útěk před vánočním šílenstvím

„V letošním roce máme prodáno o asi 60 % více zájezdů na období vánočních svátků než před rokem,“ řekla Sedlmajerová z Dovolená.cz. Podle Petra Šatného z Alexandrie tráví Štědrý den doma hlavně rodiny s dětmi a do tepla či na hory zamíří až následně. U bězdětných párů je zájem trávit Vánoce mimo domov výrazně vyšší.

Podle Fischerové Češi prchají pod palmy nejen proto, aby se ohřáli, ale aby se vyhnuli vánočnímu šílenství. Pokud vyrazí rodiny na Vánoce mimo domov, často spíše na hory, protože české Vánoce jsou spjaté se sněhem. „Sníh během Vánoc není standardem, tak aby si sněhovou nadílku rodiny pojistily, tráví často svátky na horách, kde kombinují odpočinek a lyžování,“ vysvětlil Jan Bezděk z CK NEV-DAMA.

„Zajímavé je, že termíny na Vánoce se prodávají rychleji, než termíny na oslavy Nového roku,“ řekl Václav Nekvapil z Blue Style.

Ceny zájezdů poletí nahoru

Pokud si chcete do konce roku vyrazit na dovolenou, ať už na Vánoce nebo na Silvestra, máte nejvyšší čas. Pořád ještě seženete slušná místa a za dobré ceny, postupně však ceny zájezdů půjdou nahoru.