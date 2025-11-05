Detaily Dukova (†82) pohřbu: Katolická církev promluvila o písních, hostech i organizaci
Při pohřbu kardinála Dominika Duky zazní v sobotu 15. listopadu v katedrále svatého Víta na Pražském hradě Requiem b-moll Antonína Dvořáka. Kázat bude pražský arcibiskup Jan Graubner a bohoslužbu s ním povedou čeští a moravští biskupové spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí i s kněžími dominikánů. Katolická církev očekává poutníky, vyplývá z informací, které na jejím webu a webu Arcibiskupství pražského zveřejnil arcibiskupský ceremoniář Vojtěch Mátl.
Kdo přesně z významných osobností na Dukův pohřeb přijede, církev zjišťuje. Podle úterního Mátlova vyjádření je to jedním z důvodů, proč se rozloučení v katedrále uskuteční až za deset dní.
Pohřební obřady v sobotu provede apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. Dvořákovo rekviem věnuje Akademie klasické hudby jako pořadatel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.
„Úryvek z Bible přednese (režisér) Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou Jaroslav Svěcený,“ uvedl Mátl. Zpívat se bude také Žalm 16, jehož refrén zní Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. Podle sdělení na webu zazní nad hrobem také modlitba arménského kněze.
Plánují i obrazovku
Organizace pohřbu si vyžádá některá omezení, například omezení vjezdu aut na Hradčanské náměstí. Protože církev očekává zájem poutníků, vyhradí jim novou část katedrály s obrazovkami. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.
Dva dny před pohřbem bude rakev s ostatky vystavena v Kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Modlitba a soukromé rozloučení tam budou možné ve čtvrtek 13. listopadu od 12:00 do 21:00 a v pátek 14. března od 12:00 do 18:00 hodin. Do večera ve středu 12. listopadu mohou lidé podepisovat kondolenční knihu v recepci Arcibiskupského paláce.
Dukovo tělo má spočinout v katedrále v Arcibiskupské kapli. Je jedinou kaplí nové části katedrály s ostatky pražských arcibiskupů minulého století. Jsou v ní uloženy ostatky kardinálů Františka Tomáška (1899–1992), Karla Kašpara (1870–1941) a Miloslava Vlka (1932–2017).
když umře obyčejný člověk o tom se nepíše co nás vůbec zajímá celou dobu okrádal lidi vlastně ty lidi se nechali protože věří v Boha