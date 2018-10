Získat hypotéku bude opět těžší. Ptali jste se odborníka, co a pro koho se mění

ČNB určila, že výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Opatření je zaměřeno především na nové úvěry. Pravidla pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti ponechala ČNB beze změny.

Dotkne se opatření mladých rodin?



Zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu omezí podle analytiků přístup k vlastnímu bydlení hlavně jednotlivcům s nižším příjmem a mladým rodinám s dětmi žijících z jednoho příjmu. Bydlení v Praze a Brně a jejich okolí, kde jsou ceny nemovitostí vzhledem k příjmům nejvyšší, se tak pro ně stane méně dostupné.

Hypotéky mírně zdražily, pravidla na jejich poskytování od října přitvrdí

Jak dosáhnout na hypotéku po zpřísnění pravidel? Co všechno budete potřebovat? Koho se opatření nejvíce dotkne? Existují i jiné možnosti, jak dosáhnout na vysněné bydlení?

Finanční poradce Vladimír Weiss ze společnosti Partners odpovídal na chatu:



Zdravím. Jak moc budou banky podle nových pravidel přihlížet u hypoték k celkovému příjmu domácnosti? Nedělají to už teď víc než dost?(Evžen) Dobrý den, ano, banky už nyní zkoumají příjmy svých žadatelů - každá banka má stanovená kritéria. Nyní ale ČNB tyto kritéria do jisté míry vyrovná pomocí dvou ukazatelů DTI a DSTI. DTI (Debt to income) by neměl přesáhnout hodnotu 9 a DSTI (Debt service to income) by se měl vejít do 45 %. DTI udává, že by všechny úvěry domácnosti neměly překročit 9násobek ročního příjmu dané domácnosti. DSTI zase říká, že součet všech měsíčních splátek by se měl dostat pod 45 % měsíčního příjmu domácnosti. Pěkný den, co mám dělat, když mě banka s ohledem na výši příjmu jako žadatele o hypotéku odmítla? Jakou byste v takovém případě doporučil cestu k bydlení? Budu muset žít stále jen v nájmu? Kvůli práci se zatím nemám odvahu přestěhovat z Prahy.(Radmila) Dobrý den, to je mi líto, bohužel se to občas stává. A jaké je řešení? Ideálně mít vyšší prokazatelný příjem nebo žádat o hypo ve dvou (s partnerkou). Píšete, že Vás banka odmítla s ohledem na výši příjmu - pokud je to tím, že už nějaké závazky máte, pokuste se je doplatit. Bohužel všechna uvedená řešení se těžko realizují z měsíce na měsíc. Proto je důležité o to více plánovat, respektive řešit vlastní bydlení několik let předem. Držím palce a přeji pěkný den Poraďte, která banka to má nejvýhodnější? :-)(Evka) Dobrý den, na Váš dotaz není možné přesně odpovědět. Záleží z jakého úhlu pohledu bychom na banku nahlíželi a také záleží, co je naším záměrem a jakou máme výchozí pozici. Standardně s klienty vybíráme banku podle těchto kritérií: 1) metodika; 2) proses & servis; 3) úroková sazba Dobrý den, potřebujeme hypotéku, ale příjmy mohu prokázat jen já, manžel nikoliv. Máme dvě děti. Můj plat je celkem vysoký, jiné dluhy nikde nemáme. Jak vysokou hypotéku bychom mohli získat? Jsou prý nějaké povinné výdaje, které banka z platu při výpočtu hypotéky odpočítává... Je to tak?(Kateřina) Dobrý den, na Váš dotaz nedokáži přesně odpovědět. Potřebujeme znát několik čísel, abychom vše mohli spočítat. Každá banka uplatňuje svoji metodiku pro max.výši úvěru a zároveň budeme muset nově koukat na nové ukazatele zadluženosti DTI a DSTI, které udávají jasný strop max.zadlužení domácnosti. Pokud ale máte celkem vysoký příjem (otázkou je, kolik to je), nemáte závazky, jste sice 4 v domácnosti, tak máte relativně slušnou šanci na rozumnou výši úvěru. Nezapomeňte, že je vhodné mít alespoň cca 14 % až 24 % z vlastních zdrojů. Držím palce a přeji pěkný den Zdravím, jak je to s hypotékou, když ten, který si ji bral, zemře? Jak je to s dědickým řízením? (michal) Dobrý den, pozůstalí mají v rámci dědického řízení možnost akceptovat majetek a závazky (tedy i hypotéku). V takovém případě mohou hypotéku mimořádně bez sankce doplatit, případně ji převzít. Pokud by ji chtěli převzít, musí standardně doložit příjmy, aby banka měla jistotu, že budou schopni splácet. Dobrýz den, chceme si vzít hypotéku na nějaký rekreační objekt. V jedné bance nám řekli, že nám půjčí 90%, v druhé ale jen 80%. Jak to tedy je? Díky Vacková(Vacková) Dobrý den, rekreačním objektem se nejčastěji rozumí nemovitost, která má číslo EVIDENČNÍ. Pro tyto nemovitosti mají některé banky omezení v max.výši hypo, některé omezení nemají. Každá banka uplatňuje v těchto případech odlišnou metodiku, proto doporučuji vybrat takovou banku, která Vám bude v tomto ohledu nejvíce vyhovovat. Přeji pěkný den Dobrý den, když jsem nedávno získal hypotéku za mírnějších podmínek, jsem pro banku v rizikové skupině?(Martin) Dobrý den, Váš dotaz je příliš obecný. Podle všeho ale nejste/nemusíte být v rizikové skupině. Každá banka si své klienty tzv. "skóruje" a přiřazuje jim rating. Jaký máte rating přímo Vy, to nedokáži posoudit, ale rozhodně bych neměl obavy, protože jste hypotéku získal (předpokládám i se sympatickou sazbou). Pěkný den Dobrý den, ráda bych se optala, zda Vám od října 2018 dá někde banka 90% na hypotéku, nebo bude už všude v bankách nutná 20%. Děkuji (Tereza ) Dobrý den, požadavky na LTV (loan to value - hypotéka ku zástavní hodnotě) se nijak nemění. Tzn., že bude možné načerpat 90% hypo - jen pozor, 90% jsou často dražší, náročnější na prokázání bonity a v některých případech banky vyžadují pojištění úvěru. Pěkný den Pěkný den. Bral jsem si hypotéku před šesti lety a řekl bych, že cena bytu v Praze se od té doby zvýšila. Bylo by možné domluvit se s bankou na navýšení půjčené sumy, ručit stejnou nemovitostí a peníze použít například na další stavební úpravy?(Honza) Dobrý den, ano, určitě je to možné. Často je šikovné podobná navýšení spojit s výročím fixace, kdy máme více možností. Pokud je výročí fixace v nedohlednu, ve většině případů můžete načerpat novou hypo s akt.podmínkama (většinou alespoň 300tis) nebo provést "konsolidaci" - sjedná se nová hypo, která splatí stávající a zároveň připraví peníze na nový účel rekonstrukce/modernizace. V takovém případě je šikovné uvažovat i o tzv.doplňkovém úvěru. Držím palce Všimla jsem si, že průměrná sazba hypoték teď mírně vzrostla. Zvažuji, že bych si teď úvěr na bydlení vzala. Vyplatí se to stihnout do konce září, nebo zas tak nevadí, kdybych počkala až do jara příštího roku?(Eva z Pelhřimova) Dobrý den, pokud bychom řešili pouze úrokovou sazbu, tak se velice pravděpodobně vyplatí získat úvěr spíše dříve než později - jde o to, že sazby na jaře 2019 budou pravděpodobně vyšší, než jsou dnes. Pokud máte možnost volby, přikláním se k čerpání hypo nyní. Držím palce a pěkný den Dobrý den, rád bych se zeptal, zda-li bude stále možné např. 20% na hypotéku získat pomocí dofinancování z překlenovacího úvěru ze SS, když i s těmito penězi, splním podmínky a nepřekročím 45% příjmu? Děkuji(Martin) Dobrý den, ano, pouze u některých bank bude stále možná kombinace: 20 % z úvěru ze SS 80 % hypo. Ale pozor, situace je v tomto segmentu poměrně proměnlivá, než se budete pouštět do konkr.řešení, vše si řádně ověřte. Samozřejmě připomínám, že se musí splnit požadavky na DTI a DSTI. Přeji pěkný den