Chlapec (16) v miliardovém sídle scientologů pobodal dva lidi, jeden zemřel

Útok, který připravil jednoho člověka o život, se odehrál ve čtvrtek v australském sídle scientologů. Syn (16) jedné z tamních členek vzal do budovy kuchyňský nůž a pobodal jím do krku jednoho z účastníků, který později zemřel. Následně zaútočil na dalšího člověka. Mladík to podle webu Daily Telegraph udělal poté, co se pohádal se svojí silně věřící matkou.