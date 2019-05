Kolaps na D1: Řidiči tráví hodiny v kolonách, Babiš zuří a vyhnal americký konvoj

Tři konvoje amerických vojáků, kteří se přesouvají přes území ČR na cvičení do Rumunska a Maďarska, byly před polednem zastaveny kvůli komplikacím v dopravě. Dvě skupiny byly staženy do Bernartic ve středních Čechách, kde počkají do večera, jedna skupina čeká ve Staré Boleslavi. Šest skupin stále pokračuje v jízdě po českých dálnicích a pět už je na Slovensku. ČTK to sdělil generální štáb české armády.