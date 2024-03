Na Velký pátek velký návrat: Čapí celebrita Bukáček je zpět

Hnízdo, umístěné v soukromé zahradě na dvanáctimetrovém kovovém sloupu svařeném z dílů vysloužilé lanovky, teď ožije. Čapí pár se rozhodně nudit nebude, musí si obydlí po zimě upravit a v něm pak vyvést mladé.

Nadšení sledující díky čapímu návratu zažívají opravdu veselé Velikonoce. „Je úžasné, jak to příroda zařídila. Žádnou navigaci jako my čápi nemají, a na první dobrou se trefí. Už jsme se nemohli dočkat,“ shodují se.

Čapí „otec samoživitel“

Bukáček se stal hotovou celebritou poté, co mu před třemi lety uhynula po zásahu elektrickým proudem partnerka. Na hnízdě se krčila čtyři několikadenní čápata. Šándor Havrán, na jehož zahradě čapí hnízdo je, se tehdy spolu s Jiřím Zemanem pustil do experimentu, který zdárně klapnul. Po konzultaci s odborníky z jaroměřské záchranné stanice několikrát denně neúnavně stoupali k hnízdu s potravou.

Ochránci radili, jak a čím mladé krmit, další lidé pomáhali se sháněním optimální stravy pro malé opeřence, posílali peníze. Tři čápata „otec samoživitel“ s pomocí lidí vypiplal. Jedno před odletem do teplých krajin uhynulo jako jeho máma v drátech elektrického vedení. Dva mladí čápi ale zdárně na jih odletěli.

Garsonka pro rodiče

Od loňského roku Bukáček hnízdí s Betynkou z pivovarského komínu v Trutnově, vyvedli čtyři mladé. Bukáček má logistiku hnízdění zajímavě propracovanou. „Když už jsou mladí trochu větší a nemusí je tolik krmit, postaví si během 14 dnů na nedalekém komíně hnízdo další,“ popsal Šándor Havrán. Nemusí se tak s potomky na původním hnízdě přetlačovat.

Má to ale jeden háček. „Já ten komín ještě pořád využívám, takže na podzim, po dohodě se záchrannou stanicí v Jaroměři, mu to druhé hnízdo sundám. On, když bude chtít, tak si ho tam znovu postaví,“ dodal Havrán. Je tak možné, že i letos, až bude na hnízdě těsno, postaví si rodiče vedle na komíně „garsonku“. Všichni věří, že loňské úspěšné hnízdění letos čápi zopakují.