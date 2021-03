Když se koupala ve vaně, použila mobil. Naneštěstí byl kvůli nabíjení připojen do elektrické sítě. Krásné Anastasii Scherbinině (†25) z ruského Novosibirsku spadl nedopatřením do vody a probil ji. Kancelářskou pracovnici, která v minulosti pracovala i jako asistentka poslance, to stálo život.