Leroy Butler žil v domku ve městě Bradenton na Floridě už 18 let. Na úterní noc však nikdy v životě nezapomene. Kolem druhé hodiny vznikl na půdě u klimatizace požár, který pomalu zachvátil celé podkroví. Požární hlásič sice spustil alarm, zvukový signál však přestal znít dříve, než začal.

Právě v tu chvíli se přihlásil o slovo malý nenápadný pejsek Zippy, který v domě s rodinou žil. Sice nevelký vzrůstem, zato obrovský srdcem, začal Jack Russel hlasitě štěkat odhodlaný všechny spáče probudit. A to se mu povedlo.

„Díkybohu jsme to všichni zvládli ven,“ sdělil Leroy televizi WTSP. „Všude byly plameny a černý kouř. Strop se propadal,“ rodina se dostala ven, ale malý Zippy zůstal uvězněný ve smrtícím žaláři z plamenů. Leroy sice podle svých slov vyrazil na záchranu pejska vstříc plamenům, ty už ale byly příliš silné, takže se k Zippymu nedostal.

„Celý obývák byl v plamenech, neměl kudy utéct. Byl to malý pejsek,“ popsal Leroy televizní stanici Fox 13. Zippy pocházel z útulku, odkud ho přivezl Leroyův otec. „Byl to dobrý pes. Odvedl svou práci, my jsme ho zachránili a on nám to teď asi vrátil,“ popsal zdrcený majitel. Hasiči Zippyho tělo našli pod postelí v ložnici, pejsek zemřel poté, co se nadýchal zplodin.