Daniel (†19) a Amélie (†15) unikli atentátníkovi na Srí Lance. Zemřeli při druhé explozi

Daniel Linsey (†19) se svou sestrou Amélií (†15) unikli z hotelové restaurace v Kolombu na Srí Lance, když se tam odpálil sebevražedný atentátník. Ovšem ihned poté, co si sourozenci mysleli, že jsou v bezpečí, zemřeli při druhém bombovém útoku, který se odehrál v luxusním hotelu Šangri-La. Jejich otec, milionář, jako zázrakem přežil.

Sourozenci Daniel a Amelie Linseyovi z Velké Británie trávili velikonoční prázdniny na Srí Lance. Rodina byla ubytována v hotelu Šangri-La v největším městě Kolombu. V neděli ráno, stejně jako většina hostů, šli sourozenci do hotelové kavárny Table One Café, která byla ve třetím poschodí hotelu. Zatímco hoteloví hosté v poklidu snídali a plánovali, kam o velikonoční neděli vyrazí, vstoupil do místnosti sebevražedný atentátník. V tu chvíli se poklidný den změnil v chaos a boj o život.

Zabil na Srí Lance 110 lidí baťůžkář? Děti hladil po vlasech, natočila ho kamera

Mladí sourozenci však stačili z místnosti uniknout. Z restaurace se sice dostali, ale v tu chvíli jim do cesty vstoupil druhý sebevražedný atentátník a odpálil se. „Zkoušeli utéci pryč z hotelu. Poté přišla druhá exploze. Můj bratr a sestra byli vepředu a otec jen pár metrů za nimi,“ popsal jejich starší bratr David (21) pro britský deník The Sun a dodal, že rodina na Srí Lance trávila třítýdenní dovolenou.

„Sestru a bratra převezli do nemocnice, ale nemohli nic dělat. Myslím, že zemřeli dřív, než tam dorazili,“ uvedl David. Otec zesnulých sourozenců, který je úspěšným investorem, jako zázrakem přežil. Při útoku utrpěl jen lehká zranění obličeje. „Moje sestra držela celou rodinu pohromadě. Můj bratr byl nejmilejší člověk, jakého si dokážete představit. Nedokážu ani popsat, jak strašné to je. Jak někoho mohlo vůbec napadnout, že se tohle stane. Můj otec nic neřekl. Jen to, že je zasáhl druhý výbuch. Můj otec se zdá fyzicky v pořádku, ale je v šoku. Snaží se pomoci mé mámě a mladšímu bratrovi,“ doplnil David. Na Srí Lance útočili místní islamisté. Ostrov byl „prošpikovaný“ rozbuškami

Při koordinovaných bombových útocích na Srí Lance zemřelo přes 300 lidí. K atentátům, označovaným za nejhorší teroristický útok v dějinách Srí Lanky, se zatím nikdo nepřihlásil. Úřady ale obviňují místní islamistickou skupinu identifikovanou jako národní Tauhíd džamáate, označovanou zkratkou NTJ. Podle expertů rozsah a provedení útoků naznačuje, že pachatelé byli napojeni na některou z velkých zahraničních teroristických skupin. Zdroje z amerických tajných služeb uvedly, že atentáty nesou charakteristické stopy teroristů z organizace Islámský stát (IS).