Stíhačky F-35, které chce i Česko, musely opustit nebe. Katapulty pro piloty nejsou bezpečné?

Nadzvukové a nejmodernější stíhací letouny F-35 hlásí další problém. Flotila čítající 300 kusů musela být dočasně stažena k zemi kvůli problémům s náboji, které mají zajistit vystřelení sedadla s pilotem v případě nouze. O stažení letounů ze vzduchu informoval The DailyMail . Mluvčí amerického letectva trvá na tom, že se jedná o dočasné zastavení činnosti a nejedná se o uzemnění celé flotily.

Velitelství Air Combat Command muselo v pátek uzemnit flotilu stíhacích letounů F-35 Joint Strike Fighters. Se zprávou přišel britský deník The DailyMail s odkazem na další zdroje. Důvodem stažení letounů je vadná součástka ve vystřelovacích sedačkách, které mají pomoci pilotovi v případě nouze. Přesněji se jedná o náboje v katapultu. Podle letectva jsou náboje vadné a vyžadují výměnu.

„ACC F-35 mají vystřelovací sedačky Martin-Baker. 19. července jsme zahájili technickou směrnici a proces kontroly a za 90 dnů zkontrolujeme všechny náboje na vystřelovacích sedadlech,“ uvedla pro BreakingDefense mluvčí ACC Alexi Worleyová. „Z velké opatrnosti provedou jednotky ACC 29. července odstávku, aby urychlily proces kontroly. Na základě údajů získaných z těchto inspekcí následně ACC rozhodne o obnovení provozu,“ dodává.

Podle letectva aktuální náboje v letadle nejspíše nejsou schopné zcela a bezpečně vyhodit pilota v případě nouze z letounu. Ačkoliv jsou jinak letouny funkční, podle expertů nejspíše piloti v takovém stroji odmítnou létat.

Letectvo má 300 kusů těchto strojů. Mluvčí trvá na tom, že nedošlo k uzemnění celé flotily, ale ke kontrole se přistoupilo kvůli zmírnění obav o bezpečnost. „Jedná se o dočasné zastavení činnosti, nikoli o uzemnění celé flotily,“ uvedla mluvčí.

Začátkem tohoto týdne letectvo uzemnilo i svou cvičnou flotilu T-38 Talons a T-6 Texan II, aby dokončilo podobný inspekční proces.

Stíhačky chtějí i Češi

F - 35 Lighting je jedinečným americkým bojovým letounem. Vyznačuje se nadzvukovou rychlostí, nenápadností a i poměrně obsáhlým místem pro arzenál. Vně letadla může být jen jeden pilot. Je nazýván nejmodernějším stíhacím letadlem, které by se dal využívat i dalších 20, 30 a možná 50 let.

Letouny začaly figurovat v armádě v roce 2015, ministerstvo obrany jich má k dispozici 450, přičemž cena jednoho z nich se může vyšplhat na až 78 milionů dolarů. Část z nich by ve svých skladech chtěla i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která nyní vede jednání o možnosti koupě.

„Dnes a včera jsem podepisovala dopisy, které směřují na mé ministerské protějšky. Jeden byl (americkému) ministrovi obrany (Lloydu) Austinovi, ten se týkal nadzvukových letounů (F-35), a druhý byl panu ministrovi obrany Švédského království, kde jej žádám o ustavení vyjednávacího týmu tak, abychom mohli s mými zástupci vyjet vyjednávat o tom, kdy by nám nová bojová vozidla mohli dodat,“ uvedla ve čtvrtek Černochová.

Zdali nějak aktuálně zjištěná závada zamává s možnou koupí se snaží Blesk Zprávy zjistit a oslovily ministryni Černochovou.

F-35 řešila americká Sněmovna reprezentantů v květnu tohoto roku. Sedmatřicetistránková analýza Úřadu pro vládní odpovědnost například poukázala na problémy s poruchovými motory. Jde o motory Pratt & Whitney F135, které pohání všechny tři verze letounu.

Česká republika má zájem o koupi 24 těchto unikátních strojů s dalšími náhradními díly za asi 80 miliard korun. Jak ale upozorňují experti, jejich dlouhá životnost by se ČR vyplatila. Nové stoje bychom totiž nemuseli kupovat desítky let. Něco by ale samozřejmě stála údržba a náklady spojené s výcvikem letců.

V dohledné době by mohly stroje poputovat do Německa, jak informovaly Armádní noviny. Americká agentura DSCA totiž schválila prodej 35 těchto letadel spolu s balíkem munice a náhradních dílů.