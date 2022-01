Současný nejprominentnější český vězeň, bývalý středočeský hejtman David Rath (56), je na svobodě! O jeho propuštění rozhodl v úterý dopoledne Krajský soud v Brně. Pustil jej tak po odpykání poloviny trestu za korupci podmínečně domů. Půl hodiny před polednem opustil věznici v Brně-Bohunicích. Nasedl do auta a odjel do Hostivice, kde trvale žije. Na cestě poprvé na svobodě promluvil pro Blesk Zprávy.

Odvolací senát Krajského soudu v Brně pod vedením Vlastimíra Čecha rozhodl o verdiktu na neveřejném jednání. „Do vězení byl odeslán příkaz k jeho propuštění,“ řekla brzy dopoledne soudní úřednice.

Obhájce Ratha Roman Jelínek předpokládal, že jeho klient půjde domů ještě před Vánocemi. Rath ale nakonec za mřížemi zůstal a 25. prosince tam oslavil své 56. narozeniny. „Právě jsem obdržel potvrzení o propuštění klienta z výkonu trestu. Momentálně se připravuje výstup a odvoz do Prahy. Zde se setkáme osobně,“ sdělil po půl desáté Jelínek.

Video Bývalý středočeský hejtman David Rath opustil vězení. (11.1.2022) - ČTK/Blesk

David Rath opustil brány věznice v Brně-Bohunicích půl hodinu před polednem. „Aniž by cokoliv sdělil přítomným novinářům, nasedl do modrého dodávky Renault Trafic a odjel," referoval redaktor Blesk.cz z místa. Do auta si naložil několik krabic.

„Musím se podívat co je nového a pustím se do práce. Logicky se těším, jak si popovidam se syny,“ řekl těsně po propuštění David Rath pro Blesk.cz.

Rath si odpykával sedmiletý trest za korupční jednání v kauze buštěhradského zámku, za sebou má přesně polovinu. U Městského soudu v Brně při žádosti o podmínenčné propuštění v listopadu řekl, že si je vědom chyb, lituje jich a poučil se. Žalobkyně Adriana Valcová ale podala proti Rathově propuštění stížnost, konečný verdikt tak byl na bedrech krajského soudu.

Má spoustu pochval

Městský soud v Brně v listopadu rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení s délkou zkušební doby sedmi let. „Jsou splněny tři podmínky. Odpykal si polovinu trestu, prokázal polepšení ve výkonu trestu a má prognózu řádného života a nápravy na svobodě. Dostal pět pochval, s tím jsem se ještě snad nesetkal,” odůvodnil rozhodnutí Josef Tatíček.

Premium „Zakázali mi celaskon, vstávám v 5:30, nepracuji.“ Rath pro Blesk popsal život za mřížemi

Žalobkyně: Slabá sebereflexe

Státní zástupkyně Adriana Valcová proti propuštění ale tehdy podala stížnost, Rath tak prožil další Vánoce i narozeniny ve vězení. Podle ní nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podmíněné propuštění Ratha by tak podle ní bylo předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath: Chtěl jsem být prospěšný straně

Rath soudu řekl, že trest přijal a chce fungovat už jinak. „Myslím, že to byla dostačující zkušenost, abych něco podobného do konce života neudělal. Tehdy to byl souběh mnoha okolností, byl jsem hejtman, volební lídr, měl jsem blízko k vedení strany, a to způsobilo celý ten děj,” řekl v listopadu soudu viditelně prošedivělý Rath.

„Byla ustálená praxe, že člověk v nějaké pozici se snaží získat prostředky spojené s jeho politickou kariérou. Měl jsem to za běžnou praxi. Byl to tlak okolí, příležitost, ustálené zvyky ve vrstvě politické reprezentace a také chuť uspět, být pro stranu prospěšný," dodal bývalý středočeský hejtman

Svaz pacientů: Chceme ho za ombudsmana

Žádost o Rathovo podmínečné propuštění nepodal jeho advokát, nýbrž Svaz pacientů České republiky, který se chce za Ratha zaručit. „Využili bychom jeho odborných znalostí, aby nám zpracovával stanoviska. Chtěli bychom ho aktivizovat do role pacientského ombudsmana pro střední Čechy,“ sdělil prezident svazu Lubomír Olejár.

Pověstná krabice

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy.

V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Právě to je podle státní zástupkyně jeden z důvodů, proč ho nepropustit.

Ještě je "druhá větev"

Rath uvedl, že v případě propuštění by peněžitý trest mohl lépe splácet, měsíčně až 60 tisíc korun. V tzv. druhé větvi kauzy hrozí Rathovi 8 let vězení za ovlivňování zakázek středočeských nemocnic. Rozhodnutí má padnout letos v dubnu.