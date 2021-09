Vláda o důchodech: „Rest“ Maláčové s odchodem do penzí u náročných profesí neschválen

Neutrální stanovisko zaujala vláda na dnešním jednání k poslaneckému návrhu ČSSD na dřívější odchody do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích. Na twitteru o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Sociální demokraté dnes označili předpis za jednu z priorit, které chtějí ještě do voleb prosadit v Poslanecké sněmovně.

Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za 10 let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok, uvedla dnes na tiskové konferenci ČSSD ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody. „Vláda k tomu dala neutrální stanovisko,“ doplnila ministryně na twitteru při jednání vlády.

Obdobnou předlohu podali sociální demokraté již dříve, Sněmovna ji dosud neprojednala. Nyní zahrnuje také zdravotnické záchranáře a záchranáře horské služby. Možnost předčasného důchodu pro ně prosadili v jiné novele poslanci ANO. Ukázalo se však, že ustanovení nebude možné v praxi využít a žádosti bude správa sociálního zabezpečení zamítat.

Fyzicky i psychicky náročné profese

Novela si klade za cíl prosadit nové podmínky pro odchod do penze pro ty zaměstnance, kteří strávili svůj pracovní život v náročných profesích. „Nejde jen o fyzicky náročné profese, ale i o ty psychicky náročné,“ vysvětlovala Maláčová během nedělní diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce.

Maláčová poznamenala, že tuto novelu považuje za svůj „rest“. Ráda by, aby se i případně stihla projednat do voleb. V předkládací zprávě se zmiňuje, že „cílem předloženého návrhu je především umožnit dřívější odchod do starobního důchodu pro ty pracovníky, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu dlouhodobého výkonu náročných prací majících významný vliv na jejich zdravotní stav a pracovní schopnost, již vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku.“

Podle novely by mohl pracant za každých 184 odpracovaných směn snižovat hranici odchodu do důchodu o 1 kalendářní měsíc. Nejvýše však o 60 kalendářních měsíců.

Účinnost předlohy předkladatelé navrhli od roku 2023. Odhadli, že v prvních letech by dodatečné výdaje státu činily desítky až nízké stovky milionů korun, následně kolem dvou miliard korun ročně. Dodatečné příjmy z vyšších odvodů by představovaly kolem 1,3 miliardy korun za rok. Sociální demokraté chtějí, aby novelu Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Není však jisté, zda ji zvládnou prosadit do programu zářijové schůze Sněmovny.

Resort financí zásadně nesouhlasí

Z dosavadních reakcí to ale nevypadá, že by měla novela šanci na úspěch. Podklady k pondělnímu jednání totiž naznačují, že vláda zaujme neutrální stanovisko. Zcela proti je ministerstvo financí. Vedle připomínky, že takto rozsáhlou změnu – a především v takto důležitém odvětví – by měla předložit samotná vláda.

Babišův kabinet ve svém stanovisku skutečně uvedl, že zásadní změny v důchodovém pojištění by měla předkládat vláda a podle podkladů se měl také pozastavit nad tím, že výběr náročných profesí vychází z předpisů o ochraně veřejného zdraví, jejichž smysl je jiný.

Video Epicentrum - Jana Maláčová - Jakub Veinlich, Lukáš Červený

„Snaha nahradit touto cestou řádné připomínkové řízení v sobě skrývá mimořádnou kumulaci rizik zejména s ohledem na to, že se jedná o zásadní úpravu důchodového systému. K té by mělo docházet výhradně ve formě vládního návrhu zákona, který komplexně a na základě širokého společenského konsenzu, a to i napříč politickým spektrem, upraví systém důchodového pojištění,“ ozývá se z resortu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Stávající návrh navíc podle rezortu dostatečně neřeší finanční zdroje a je „silně demotivující ve vztahu k setrvání na trhu práce“. Podobnou připomínku měla behěm nedělní debaty i místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která poznamenala, že by se celkově měla důchodová reforma zaměřit na to, jak lidi případně v práci udržet. Dodala ale, že co se týče náročných profesí, je s ministryní v souladu s tím, že by měli mít tito lidé úlevu. „Ale vidíme háček v tom odstupňování,“ komentovala.

Vedle této novely budou mít ministři na stole také novelu o platech státních zaměstnanců a také se budou zabývat ustanovením letního času na dalších pět let.