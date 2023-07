Přicházejí prázdniny a vám vypovědělo službu auto? Nebo prostě už přišel čas obměnit vozový park? I kvůli ceně a především rychlosti vaše kroky určitě zamíří do autobazaru. Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený proto připravil pár rad, na co si dávat pozor při koupi ojetého vozu a jak co nejlépe ověřit technický stav

Do kupní smlouvy můžete zasahovat!

I na auto lze uzavřít kupní smlouvu ústně, ale jelikož jde zpravidla o větší investici a je nutná komunikace s registrem vozidel, je rozumnější ji sepsat. Při koupi auta z bazaru často dostanete kupní smlouvu nachystanou od prodávajícího. Nepodléhejte však dojmu, že ji nemá smysl řešit, protože s ní stejně nic neuděláte. Každá smlouva je dvoustranným právním jednáním, takže do ní můžete mluvit stejně jako protistrana.

Pokud se vám cokoliv ve smlouvě nebo v přiložených obchodních podmínkách nezdá, chtějte vysvětlení, případně trvejte na úpravě. To samozřejmě předpokládá, že si smluvní dokumentaci přečtete, což je při investici několika desítek či stovek tisíc korun opravdu nezbytné.

Pozor! Při uzavírání kupní smlouvy s bazarem si dejte pozor. Co se týče odpovědnosti prodávajícího za vady, může být doba pro uplatnění práv z vadného plnění u ojetého auta zkrácena až na polovinu, tedy na dvanáct měsíců. Zároveň nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které auto mělo při převzetí kupujícím. Proto je nutné, abyste přesný stav vozidla znali ještě před jeho koupí.

Kontrola je nutná

Neváhejte trvat na kontrole v nezávislém servisu nebo přizvání vlastního mechanika a nezapomeňte na provedení diagnostiky vozidla, z níž lze vyčíst drobné i zásadní závady. Zcela nezbytné je prověřit vozidlo zespodu na zvedáku či rampě a zkontrolovat nosné části karoserie, uložení náprav a jejich součásti a případné úniky oleje a dalších provozních kapalin.

Pokud nevíte přesně, na co se zaměřit, přizvěte si na pomoc nezávislého odborníka. Samozřejmostí by měla být dostatečně dlouhá zkušební jízda ve všech jízdních režimech se studeným i zahřátým motorem a ověření historie vozidla podle VIN pomocí některé z dostupných služeb. Pokud se při jakékoliv kontrole stavu vozidla bude bazar či jiný prodávající »cukat«, od koupě upusťte, protože něco velmi pravděpodobně není v pořádku.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený Autor: Tonda Tran

Čím konkrétněji, tím lépe

Technický stav vozidla včetně veškerých zjištěných závad přesně specifikujte ve smlouvě, případně trvejte na slevě z kupní ceny ještě před uzavřením smlouvy. V tomto ohledu si dejte pozor na obecné shrnující informace o stavu vozidla, kde jsou hromadně uvedeny snad všechny neduhy, kterými ojetý vůz může trpět. Takovým způsobem se sice bazar odpovědnosti za vady nezprostí, protože k tomu je nutné, aby byl kupující s každou konkrétní vadou seznámen zvlášť, avšak bazary tuto techniku často používají a dohadování stojí čas a nervy.

Dalšími nezbytnými částmi kupní smlouvy jsou identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, přesné vymezení vozidla – zejména značky, typu, barvy, roku výroby, registrační značky, VIN, čísla technického průkazu, dále počet najetých kilometrů, popis příslušenství a výbavy vozu, sdělení, že na vozidle neváznou závazky třetích osob, informace o předání dokladů a klíčů, podpisy smluvních stran a datum uzavření kupní smlouvy.

Základní návod, jak a kde nakupovat ojetinu

Nejprve si vyberte vhodný model vozu a poté ověřte jeho dostupnost na trhu a údaje z inzerce. Soustřeďte se na následující body:

Nejlevnější nabídky na trhu nebývají těmi nejlepšími. Může se samozřejmě objevit výjimka, ale ty nejlevnější obvykle znamenají nějaký problém. Nejméně rizikové nabídky se většinou nacházejí ve středním cenovém pásmu všech inzerátů na dané vozidlo.

Porovnejte, kolik vozidel v nabídce je původem z Česka a kolik z dovozu. U vozidel původem z tuzemska to bývá výrazně napsáno, prodejci se tím obvykle chlubí. Vozidla z dovozu jsou obecně rizikovější, takže pokud u vámi zvoleného modelu výrazně převažuje nabídka dovezených vozidel, očekávejte rizikovější nákup.

Pokud nebyl vůz havarován, bývá v inzerátu uvedeno »nehavarováno «. Bohužel se na tento údaj nedá moc spolehnout. I u vozidel, která prošla střední opravou po havárii, se toto často záměrně uvádí.

Servisní kniha – pokud je v inzerátu uvedena, je to plus, ale ještě to nic neznamená. Použitelných servisních knih je jen část. Zbytek je nedostatečný nebo falešný. Zjistěte si tedy před cestou do bazaru, jakou servisní knihou vůz disponuje a zda se údaje v ní dají ověřit.

Pečlivě zvažte, kdo vozidlo nabízí

Obecně platí, že nejméně rizikoví jsou značkoví dealeři nových aut provozující vlastní autobazar. Zrovna u těchto prodejců však číhá jedna velká zrada. Vždy se předem zeptejte, zda je nabízený vůz v majetku prodejce ,nebo je nabízen takzvanou komisní formou prodeje (zprostředkovatelského prodeje). Někteří individuální dovozci totiž využívají tento prodejní kanál jako perfektní marketingovou strategii.

V praxi to vypadá tak, že auto je nabízeno značkovým prodejcem, ale ten ho přitom prodává jen jako zprostředkovatel. Není tedy výjimkou, že zde narazíte na zajímavý kus z dovozu, na němž však značkový prodejce, který ho inzeruje, neručí ani za ventilek u kola.

Jako nejméně rizikové se jeví ojeté automobily s následujícími parametry:

původem z České republiky,

s jasnou a prověřenou historií, včetně najetých kilometrů,

s řádně vedenou servisní knihou do doby blízké prodeji,

nehavarované – nutno vždy ověřit důkladnou prohlídkou,

s reálnou tržní cenou,

prodávané přímo původním majitelem nebo značkovým dealerem, který ale musí být majitelem prodávaného vozu.

Skryté poplatky

V případě autobazaru si dobře prostudujte nabídku a ceník služeb. U velkých hráčů na trhu, kteří se pyšní značným zázemím a mnoha nadstandardními službami, dejte pozor na skryté poplatky.

V autobazaru postupujte následovně

Prohlídka karoserie a interiéru

Důkladně si vůz prohlédněte zvenku i zevnitř. Je třeba porovnat stejnost barevných odstínů laku jednotlivých částí karoserie. Zkontrolujte správné lícování spár – to už chce trochu cvičené oko. Soustřeďte se na původ uchycení jednotlivých karosářských dílů ke skeletu. Stav interiéru zkušenému napoví, jak se o auto předchozí majitel staral, a lze podle něj odhadnout počet najetých kilometrů.

Prohlídka podvozku a motoru

Vždy trvejte na prohlídce podvozku vozidla na zvedáku nebo rampě. Pokud to prodejce nechce umožnit, od koupě rovnou upusťte. Stupeň koroze výfuku zhodnotíte lehce. Zásadní je stav uložení náprav a jejich jednotlivých součástí. Zkušenému oku prohlídka napoví mnohé o skutečném počtu ujetých kilometrů nebo také, kde ojetina nejčastěji jezdila. Případné úniky oleje jsou různě závažné. Obecně by olej neměl unikat vůbec, ale u vozů s nájezdem přes sto tisíc kilometrů je drobný únik běžný.

Je nutné rozlišit, z které části motoru či převodovky uniká a o jak závažnou závadu se jedná, případně kolik může stát její odstranění. Například únik oleje z řízení může znamenat nutnost jeho výměny, která rozhodně nebývá levná.

Zespodu uvidíte také většinu nosných částí karoserie, jimiž jsou zejména přední nosníky, podběhy a prahy. I bez větší zkušenosti můžete zachytit zjevné deformace nebo stopy po opravě na viditelných místech těchto částí. Mnohdy jsou však stopy po opravách ve specifických místech běžnému pohledu nedostupné nebo zamaskované. U různých modelů automobilů se kritická místa liší. Laik tedy při pečlivé prohlídce může v některých případech odhalit, že se s nabízeným ojetým vozem něco dělo. Běžně se lze setkat s ojetými vozy deklarovanými za nebourané nebo lehce »ťuknuté«, a přitom jsou po středně těžké nebo i těžké havárii.

Zkušební jízda

Trvejte na dostatečně dlouhé zkušební jízdě a vnímejte všechny projevy motoru a vozidla za studena i po ohřátí. Sledujte pozorně teplotu motoru, dále je třeba soustředit se na veškerá klepání, vibrace, vůle v řízení, hukot ložisek a podobně.

Pokud si nejste čímkoliv jistí, raději nákup vozu odložte, i kdyby vám v bazaru oznámili, že hned za dveřmi čeká dalších deset kupců připravených složit peníze, pokud auto nekoupíte ihned. Raději to risknout než koupit špatně.