Za vraždu taxikářky v Šumperku dostal 25 let: Možnost nápravy je nulová

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Autor: ČTK - 
11. listopadu 2026
16:15

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci. Podle znalců je šance na resocializaci s ohledem na mužovu poruchu osobnosti nulová. Radek P. chtěl ukradeným autem taxikářky spáchat sebevraždu. U soudu se ke všemu doznal a krátce prohlásil, že toho lituje.

Podle soudce Vladimíra Najdekra vzal soud v potaz jeho prohlášení viny, podstatnou roli při ukládání trestu s ohledem na vysokou závažnost jeho jednání to však nehrálo. „Chtěl realizovat svůj záměr, sprovodit se ze světa, a bylo mu jedno, zda u toho přijde někdo o život, nebo ne,“ uvedl soudce. „Nelze to nazvat jinak než opovržení lidským životem,“ řekl a dodal, že zabezpečovací detence slouží v tomto případě k ochraně společnosti.

Radek P. se ve středu u soudu ke všemu přiznal, souhlasil i s navrhovaným trestem, blíže však nechtěl nic sdělit. „Přiznávám vinu, vím, co jsem udělal, a velmi toho lituji,“ uvedl pouze.

Výjimečné tresty odnětí svobody soudy ukládají při vysoké závažnosti spáchaného zločinu a při obzvláště ztížené možnosti nápravy. Znalci u muže rozeznali smíšenou poruchu osobnosti se závislostí na psychoaktivní látkách, THC a pervitinu. Má podle nich tendenci k rizikovému chování a sebevražedné sklony.

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Případ se stal letos 17. února. Radek P. si podle obžaloby přivolal na čerpací stanici v Šumperku vůz taxislužby s úmyslem se ho zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, o kterou se předtím několikrát neúspěšně pokoušel. Taxikářku při zastavení na parkovišti v Lidické ulici zezadu bodl razantně kuchyňským nožem do krku, ženu z auta vyvlekl a pohodil na ulici. Taxikářka, matka tří dětí, po čtyřech dnech v nemocnici zraněním podlehla.

S vozem poté Radek P. ujel, policisté jej však do dvou hodin od incidentu vypátrali. Při následném policejním pronásledování mezi Libinou a Šumvaldem muž ve stošedesátikilometrové rychlosti úmyslně najel do protisměru a po střetu s protijedoucím autem zranil další dva lidi. Úmyslné najetí ukradeným autem do protisměru žalobce kvalifikoval jako pokus vraždy na dvou lidech. Podle žalobce jen duchapřítomná reakce řidiče protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku. Řidič i jeho spolujezdkyně utrpěli pohmožděniny.

Žalobce označil čin za bezohledný. „Na poškozenou obžalovaný zaútočil nečekaně a zákeřně, nedal jí absolutně žádnou šanci se bránit,“ uvedl státní zástupce Jindřich Pazdera. Doplnil, že muž sice prohlásil vinu, ale v minulosti byl devětkrát soudně trestán. „Způsob, který zvolil ke spáchání sebevraždy, byl bezohledný, vybral si k tomu náhodně vybrané osoby, které se mu připletly do cesty. Jejich smrt bral jako vedlejší efekt vlastního záměru,“ doplnil žalobce.

Případ, kde byl návrh na výjimečný trest a uložení zabezpečovací detence, řešil olomoucký krajský soud také na konci října. Uložil jej tehdy muži za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému. Muž dostal 24 let, případem se však bude kvůli odvolání obžalovaného zabývat vrchní soud.

Výjimečný trest uložil olomoucký krajský soud také v červenci, kdy potrestal 27,5 roku vězení muže za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Svou partnerku brutálně ubodal jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. V září verdikt pravomocně posvětil vrchní soud.

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Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, ve středu uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.

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Obhájce Radek Dřevěný ke kauze smrti hocha na hřisti v Břeclavi
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš

 

Témata:
taxikářkazabezpečovací detencevraždavýjimečný trestŠumperkKrajský soud v Ostravěvěznicepokus o vraždu
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