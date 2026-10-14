Vražedkyně studenta Petra (†16) opustila zabezpečovací detenci: Bolestivá slova rodiny

Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Chodba psychiatrického pavilonu připomíná jiná, běžná oddělení věznice.
Petr Vejvoda, oběť ze Žďáru.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. října 2026
13:48

Rodiče Petra Vejvody si 14. října připomínají den, který nikdy nevymažou z paměti. Od smrti milovaného syna Petra (†16), který se ve škole ve Žďáře nad Sázavou snažil ochránit spolužačku před útokem Barbory O., uplynulo už dvanáct let. Letošní výročí je o to smutnější, protože vražedkyně opustila zabezpečovací detenci.

Barbora O., která v roce 2014 ubodala studenta Petra Vejvodu (†16) na škole ve Žďáře nad Sázavou, opustila po více než jedenácti letech zabezpečovací detenci. Na svobodu ale neodešla. Soud rozhodl o změně ochranného opatření a ženu převezli do Psychiatrické nemocnice v Opavě. Pro rodinu zavražděného chlapce má rozhodnutí hořkou pachuť. Zpráva přišla těsně před dvanáctým výročím tragédie.

 

Bolestivá slova otce

Otec Petra Kamil Vejvoda je z rozhodnutí zlomený a má obavy o životy ostatních. „S propuštěním Barbory O. zásadně nesouhlasím. Obávám se, že jde pouze o první krok k jejímu úplnému propuštění. Lidé by se měli zamyslet nad tím, zda jsou oni sami i jejich blízcí skutečně v bezpečí. Tohle bych nikomu nepřál. O to bolestnější je, že právě dnes si připomínáme výročí smrti mého syna Petra,“ uvedl otec zavražděného studenta.

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O změně ochranného opatření rozhodl Městský soud v Brně. Matka Barbory Dagmar O. potvrdila, že její dcera byla přemístěna ze zabezpečovací detence do psychiatrické nemocnice v Opavě. Tam ji nyní pravidelně navštěvuje. Dagmar O. tvrdí, že její dcera za dlouhé roky výrazně dozrála. Dalšího podobného činu se prý není třeba obávat. „Nechápu, proč ji tam tak neskutečně dlouho drželi. Neznám to pozadí. Lékaři ji chtěli pustit, nechápu, co za tím bylo,“ uvedla pro Žďárský deník.

Co se tehdy stalo?

Tragédie se odehrála 14. října 2014. Barbora O. tehdy vpadla do střední školy ve Žďáře nad Sázavou a rozpoutala krveprolití. Petr Vejvoda se zastal spolužačky, kterou útočnice ohrožovala. Za svou odvahu zaplatil životem. Barbora O. ho ubodala.

Podle tehdejších znaleckých závěrů jednala v době útoku v důsledku vážné duševní nemoci a nebyla trestně odpovědná. Trestní stíhání proto bylo zastaveno a soud jí nařídil ochranné opatření. Následně skončila v zabezpečovací detenci.

Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.
Chodba psychiatrického pavilonu připomíná jiná, běžná oddělení věznice.
Petr Vejvoda, oběť ze Žďáru.
Barbora zavraždila Petra, který bránil spolužačku.

 

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Andrea Vídeňská
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Uživatel_5916546 ( 14. října 2026 14:53 )

Proč ji tam tak dlouho drželi??? ...protože vaše dcera je vražedkyně....mami 😡

Zdenál Drak ( 14. října 2026 14:35 )

Přesně tak.

Jan Huml ( 14. října 2026 14:12 )

Měl by si ji vzít rozhodující psychiatr domů, do své rodiny, aby vyzkoušel, nakolik je vyléčená a nesl také nějaké osobní riziko.

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