Stovky lidí se loučily s princem lunaparku Václavem: Nepřežil náraz do totemu! Detaily nehody

Václav (†20) nepřežil náraz do totemu u benzinky.
Václav (†20) nepřežil náraz do totemu u benzinky.
Václav Spilka (†20)
Nehoda Václava Spilky.
Nehoda Václava Spilky.
Autor: Jitka Pecharová - 
14. října 2026
05:00

Stovky lidí včera zaplnily pardubické krematorium známé z filmu Spalovač mrtvol. Přišly se rozloučit s Václavem Spilkou (†20), mladým mužem, který měl převzít rodinný lunapark. A který tragicky zahynul...

Václav zemřel v noci 28. září při nehodě na D11, když se v 1:38 ráno vracel domů, aby oslavil svůj svátek. Při sjíždění narazil nejprve do cedule, poté do totemu čerpací stanice. Na místě probíhala resuscitace, bohužel byla neúspěšná. V prvním zápise policistů na místě se uvádí, že měl být nepřipoutaný a jel sám v 15 let starém peugeotu.

Velkolepý obřad

Obřad provázela mimořádně bohatá květinová výzdoba, které dominovaly bílé a modré růže. Z nich byla vytvořena i zhruba dvoumetrová srdce, umístěná u bílé rakve. Zatímco rodina a nejbližší byli uvnitř, ostatní mohli obřad sledovat na obrazovce před krematoriem. Tam byly promítány fotografie od Václavova narození až po současnost.

Ilustrační foto.
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Životní láska

Smuteční řeč vedl farář Vojtěch Eliáš, který Václava před třemi roky křtil jménem Karel. „Byl jsi milovaný syn, brácha, vnuk. Miloval jsi život, dobré jídlo, zážitky. Uměl sis užívat i obyčejné chvíle. Taky tu byla ona. Tvoje životní láska. Člověk, se kterým jsi plánoval budoucnost. Nikdy jsme si nemysleli, že jednou o tobě budeme mluvit v minulém čase,“ přečetl farář za rodinu.

Velmi dojemný okamžik nastal, když Václavova přítelkyně do nebe vypustila růženec s křížkem vyrobený z balonků. Následoval průvod s rakví na hřbitov, během kterého došlo ke kolapsu člena rodiny.

Rakev s Václavovými ostatky je uložena v hrobce, kterou rodina Spilkových zakoupila právě pro tuto smutnou příležitost. Bude ho střežit socha anděla strážného, symbol ochrany a věčného klidu.

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Václav (†20) nepřežil náraz do totemu u benzinky.
Václav (†20) nepřežil náraz do totemu u benzinky.
Václav Spilka (†20)
Nehoda Václava Spilky.
Nehoda Václava Spilky.

Témata:
Václav Spilkarodinazábavní parkvěneckrematoriumJan KočkaSpalovač mrtvolfilmrůženecVojtěch EliášPardubice
Jitka Pecharová
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Jan Majer ( 14. října 2026 05:31 )

Kolotočář musí mít srdceryvný článek i v Blesku o své nekázni. 👎
Banda budiž k ničemu.

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