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Požár bungalovu ve Stochově: Dva zraněné odvezla záchranka!
V sobotu odpoledne vyjížděli hasiči a záchranáři k požáru přízemního domku ve Stochově na Kladensku. Budova začala hořet v oblasti kotelny. Dva lidé skončili v péči záchranářů.
Ve středočeském Stochově vzplál v sobotu odpoledne bungalov. „Požár vypukl v oblasti kotelny,“ potvrdil Blesku mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Dodal také, že hasiči předali dvě osoby do péče záchranářů. „Pořád jsme na místě a požár stále likvidujeme,“ uvedl krátce po čtvrté odpoledne. Příčina není zatím známá.
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