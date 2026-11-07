Požár bungalovu ve Stochově: Dva zraněné odvezla záchranka!

Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Autor: Kamil Morávek - 
7. listopadu 2026
16:55

V sobotu odpoledne vyjížděli hasiči a záchranáři k požáru přízemního domku ve Stochově na Kladensku. Budova začala hořet v oblasti kotelny. Dva lidé skončili v péči záchranářů.

Ve středočeském Stochově vzplál v sobotu odpoledne bungalov. „Požár vypukl v oblasti kotelny,“ potvrdil Blesku mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Dodal také, že hasiči předali dvě osoby do péče záchranářů. „Pořád jsme na místě a požár stále likvidujeme,“ uvedl krátce po čtvrté odpoledne. Příčina není zatím známá.

Při požáru v suterénu restaurace na pražských Vinohradech se dnes ráno jeden člověk popálil a nadýchal kouře. Dalších pět lidí evakuovali policisté.
Praha - Krimi Požár v oblíbené restauraci: Jeden popálený a pět evakuovaných

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Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Zdroj: Aktu.cz

Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)
Požár bungalovu ve Stochově, dva lidé skončili v péči záchranářů (7.11.2026)

Témata:
požárokres KladnobungalovkotelnaStochov
Kamil Morávek
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