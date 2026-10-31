Smrtelná nehoda na Benešovsku: Pád letadla!

Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Aktualizováno -
31. října 2026
20:31
Autor: ČTK - 
31. října 2026
20:17

Při pádu ultralehkého letadla u Vranova na Benešovsku v sobotu odpoledne zemřel pilot. V letadle cestoval sám.

Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Uvedla to policejní mluvčí Kateřina Sejková. 

„Po 16:30 jsme přijali hned několik oznámení na tísňovou linku o pádu menšího letadla. Na místo ihned vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému,“ uvedla Sejková. Pilot podle ní utrpěl zranění neslučitelná se životem. Podle mluvčí šlo o dvojmístné ultralehké letadlo, ve kterém byl pouze pilot.

V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
Krimi Smrtelná nehoda Čechů v Norsku: Našli tělo!
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)
Pád ultralehkého letadla u Vranova (31. 10. 2026)

Témata:
nehodapilotokres BenešovVranovsmrtelná nehoda
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