Nehoda na ukázce vojenské techniky v Lešanech: Dva zranění

V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
Autor: ČTK - 
29. srpna 2026
16:55

V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová a záchranné služby Monika Nováková. Událost vyšetřuje policie.

V muzeu se konala masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha na facebooku uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program. Podle serveru Novinky.cz je havarovaným vozem nová pancéřovaná Tatra Tadeas, která byla představena v červnu v Paříži.

Událost byla hlášena po 13:30. Podle policie se vozidlo převrátilo na bok. Řídil ho třiatřicetiletý muž, který podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. „Ve vozidle s ním byli další dvě dospělé osoby a dva nezletilí chlapci, ti utrpěli lehčí zranění,“ řekla Schneeweissová. Vojenský historický ústav ale uvedl, že zranění utrpěl zaměstnanec společnosti Tatra Defence.

Ilustrační foto
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Podle Novákové záchranáři ošetřili dva pacienty. „Jednoho se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli do Thomayerovy nemocnice a druhého s lehkým zraněním do nemocnice v Benešově,“ dodala Nováková bez dalších podrobností.

Vojenský historický ústav uvedl, že se nehoda stala při samostatném předvádění nejnovější techniky společnosti Tatra Defence pro štáb TV Prima. „Událost se odehrála mimo oficiální program 22. Tankového dne a netýkala se návštěvníků akce. Zraněnou osobou je zaměstnanec společnosti Tatra Defence,“ dodal ústav.

Vojenské technické muzeum v Lešanech se otevřelo v roce 1996 v bývalých dělostřeleckých kasárnách. V halách, pod přístřešky a na volném prostranství představuje stovky historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel. Rozsahem a složením sbírek patří mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků z období 1918 až 1939 a kolekce kanonů systému Škoda.

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V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
Zdroj: Aktu.cz

V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění
V Lešanech se při předvádění vojenské techniky převrátila tatra, dva zranění

Témata:
nehodaokres BenešovTatra Trucksvojenská technologiezraněníLešany
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