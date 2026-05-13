Středobodem letošní novinky gastroturistiky je nově Národní pavilon Z, kde se budou prezentovat regionální potraviny včetně ukázek a kuchařských show.
V pavilonu T1 se tradičně představí řada potravinářů, výrobců a producentů rozmanitých potravin a pokrmů. Pekaři zde dokonce postaví malé pekařství, ve které předvedou celý proces od kynutí těsta až po vytahování voňavých bochníků z pece. Své místo tu bude mít i Český svaz včelařů.
Jako první v Česku získal dvě michelinské hvězdy. „Pojišťovny by měly návštěvu špičkové restaurace hradit,“…
Česká i vídeňská kuchyně
Dobroty můžete ochutnávat jak v České hospůdce, tak v restauraci, která bude servírovat podle vídeňských receptů. Chybět nebude ani pivní vesnička s nabídkou regionálních pivovarů, v sobotu se zde bude rožnit celý býk.
V pavilonu Z připravili baristé exkluzivní kávový program zkrátka nepřijdou ani milovníci čokolády. Uvidíte například výrobu čokolády metodou Bean-to-Bar, tedy od bobu až po tabulku. Samozřejmostí jsou ochutnávky.
Festival přilákal i řadu známých gastronomických osobností jako je mezinárodně oceněná cukrářka Lucie Charvátová, vítěz soutěže Peče celá země Vojtěch Vrtiška či známý šéfkuchař Ondřej Slanina.
Nejen pro zahrádkáře
Souběžně bude na Výstavišti probíhat i výstav HOBBY, která je rájem pro všechny zahrádkáře, kutily, ale i milovníky moderního bydlení. Nebude chybět pestrá nabídka sazenic, okrasných stromků, zahradní techniky a nábytku včetně dekorací.
Veletrh už ale není jen o práci „kolem chalupy“, ale i o moderních technologiích pro dům a bydlení, které nabízí expozice úsporného vytápění, fotovoltaiky nebo modulárních domků a chatek. Své místo tu tak mají třeba ukázka saun či obytné vozy a karavany. Nově se budou také promítat cestovatelské filmy.
Zábava i pro děti
Bohatý doprovodný program myslí na všechny generace. V pátek proběhne Den linky 155, kde si pod dohledem záchranářů vyzkoušíte první pomoc
Děti se mohou těšit na jízdy ve zmenšeninách vozů Tatra a autobusu Škoda 706, kontaktní zoo, řemeslné a tvořivé dílny.
V Pivovarské zahradě budou znít dechové kapely a čtvrteční odpoledne zpestří autogramiáda Jakuba Smolíka.
Vstupenky lze koupit on-line, které jsou levnější, nebo na místě na pokladnách.