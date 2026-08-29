Holčička v České lípě spadla z bytu v sedmém patře: Na místo letěl vrtulník

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: Martin Lisičan - 
29. srpna 2026
11:35

V pátek odpoledne vyrážely záchranné složky k pádu malého dítěte. To mělo podle dostupných informací spadnout z bytu v sedmém patře. Na místě zasahoval také vrtulník.  

K nehodě došlo na sídlišti Špičák. Jak uvedl server TN.cz, z balkonu měla vypadnout zhruba čtyřletá holčička. Matka měla být v době pádu v práci, otec údajně spal po noční směně. 

Policie případ odmítla jakkoliv komentovat. „K dotazům médií uvádíme, že Policie ČR se standardně z legislativních důvodů a s ohledem na věk dotčených osob vůbec nevyjadřuje k událostem, které se týkají nezletilých dětí,“ uvedla liberecká mluvčí policie Ivana Baláková. Na místo letěl vrtulník. V jakém stavu se dítě nachází, není v tuto chvíli zřejmé. 

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
nehodadívkapádpanelový důmPolicie České republikyČeská LípavrtulníkLiberecký kraj
Martin Lisičan
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