Po Čechovi se slehla zem: Láďa se ztratil v Tatrách!

Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Zásah HZS u pádu horolezce Roberta
Zásah HZS u pádu horolezce Roberta
Autor: Richard Selix - 
14. října 2026
15:35

Horská záchranná služba na Slovensku žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném českém turistovi Ladislavu Mazurovi. Třiasedmdesátiletý muž pochází z Ostravy a naposledy byl spatřen v Jasné v Nízkých Tatrách.

Podle informací Horské záchranné služby je Ladislav pohřešovaný od 2. října 2026. Naposledy ho viděli na parkovišti u hotelu Sorea Marmot v Jasné, odkud se měl vydat na túru na vrchol Siná v Nízkých Tatrách.

Na parkovišti měl přenocovat ve svém osobním automobilu značky Škoda Fabia šedé barvy. „Je to ten pán, co každé léto kempoval ve stříbrné fábii v Bobrovecké Vápenici? Chodil shrbený. 30.9. jsme ho potkali v Jasné,“ vzkázala záchranářům Magdalena. Specifickou chůzi potvrdila Ivana. „Přesně, shrbený pán,“ dodala v komentářích.

Láďa je štíhlé postavy, vysoký přibližně 160 centimetrů. Má šedé až blond vlasy, modré oči a jizvu na krku. V době posledního spatření měl na sobě tmavomodré šusťákové kalhoty, tmavomodrý svetr a turistickou obuv.

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Pád dvou turistů v Tatrách
Zdroj: Instagram

Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Ladislav se ztratil v Nízkých Tatrách.
Zásah HZS u pádu horolezce Roberta
Zásah HZS u pádu horolezce Roberta

Témata:
policiepátráníčechladislavhorská službanízké tatrySlovensko
Richard Selix
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