Špatně obutá turistka v Tatrách ignorovala varování kolemjdoucího: Zřítila se ze svahu a zemřela
Výlet do polských Tater skončil smrtí mladé turistky. V úterý 6. října se zřítila ze zasněženého svahu. Jen několik minut před neštěstím ji přitom kolemjdoucí varoval před nebezpečím a nabízel jí pomoc. Dívka však odmítla a pokračovala dál. Svědek pak na vlastní oči sledoval její smrtící pád.
Měla před sebou další úsek horské túry, na náročné podmínky však nebyla vybavená. Mladá turistka se v úterý 6. října pohybovala v oblasti sedla Zawrat v polských Tatrách. Strmé svahy už pokrýval tvrdý, zledovatělý sníh. Krátce před neštěstím potkala jiného turistu. Muž si všiml její nedostatečné výbavy a pokusil se ji přesvědčit, aby se vrátila.
Nabízenou pomoc odmítla
Svědek setkání s dívkou popsal polskému facebookovému profilu Górskie mapy. Vzpomínal na ni jako na mladou, usměvavou dívku. Její další cesta v něm však vzbuzovala vážné obavy.„Varoval jsem ji před pokračováním v túře. S úsměvem, ale důrazně jsem se ji snažil přesvědčit, aby se vrátila. Nabídl jsem jí, že ji doprovodím dolů a půjčím jí své nesmeky,“ vzpomínal muž.
Zaráželo ho především její vybavení. Do vysokohorského terénu vyrazila v teniskách, bez nesmeků a dokonce i bez rukavic. Svědek nechápal, jak se jí za takových podmínek podařilo dostat tak vysoko. „Bohužel odmítla a šla dál. O chvíli později jsem viděl, jak se obrovskou rychlostí řítí dolů žlabem,“ popsal otřesný okamžik.
Zoufalý boj o život
Na místo okamžitě zamířil vrtulník záchranné služby, jehož posádka se právě vracela z jiného zásahu. Po příletu záchranáři vysadili zdravotníky s potřebným vybavením přímo u turistky.
Dívka byla v kritickém stavu, došlo u ní k zástavě krevního oběhu. Zdravotníci okamžitě zahájili resuscitaci a v oživování pokračovali i během transportu vrtulníkem do Zakopaného. Přes veškerou snahu horských záchranářů a nemocničního personálu se však mladou ženu zachránit nepodařilo.
Nebezpečný sníh už na začátku října
Polští horští záchranáři upozornili, že jde o další smrtelnou nehodu v Tatrách během několika posledních dnů.
Právě podzimní období může být pro návštěvníky vysokých hor zrádné. Zatímco v údolích ještě panují poměrně příznivé podmínky, ve vyšších polohách už turisté mohou narazit na sníh a led. Na prudkém zmrzlém svahu přitom může i jediné uklouznutí skončit nekontrolovaným pádem.
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