Dva muži a dvě ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávali bez vědomí více než 70 ukrajinských žen. Moravskoslezská policie nyní předloží spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.
„Obviněným hrozí dva roky až osm let vězení,“ informovala mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Všichni čtyři obvinění jsou cizinci pocházející z jihovýchodu Evropy, kteří mají přechodný pobyt v Česku. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
Předstírali pomoc
Muži podle kriminalistů od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 využili nevědomosti a tísně ukrajinských žen, kterým nabídli pomoc při vyřizování humanitární dávky. Následně bez jejich vědomí a za využití získaných bankovních identit jejich jménem elektronicky podávali žádosti o příspěvky pro solidární domácnosti. V žádostech podle policie úmyslně uváděli nepravdivé informace.
Peníze vyplacené na základě žádostí si muži podle vyšetřovatelů nechávali. Na legalizaci výnosů z trestné činnosti se měly podílet také jejich partnerky. Čtveřice je podle policie utrácela mimo jiné za drahé zahraniční dovolené a tisíce nákupů v internetových obchodech.
Pět tisíc stran spisu
Kriminalisté se případem začali zabývat v polovině roku 2023. Vyšetřovací spis má 12 šanonů a téměř 5000 stran. Škoda způsobená úřadu práce byla podle policie již z poloviny uhrazena.
Prodejem zajištěného motocyklu se podařilo získat přibližně 300 tisíc korun, které budou spolu s dalšími zajištěnými penězi použity na náhradu škody. Policisté zajistili také přibližně 70 tisíc korun v přepočtu v cizí měně.
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