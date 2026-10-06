Mezinárodní záchranná akce na Klínovci: Cyklista si vážně poranil hlavu!
Horští záchranáři z Klínovce koncem září otestovali spolupráci se zahraničními kolegy. Německý cyklista tam utrpěl vážné zranění hlavy s podezřením na poranění krční páteře. Při sjezdu na kole přepadl přes řídítka. Díky dobré komunikaci mezi jednotkami se českým záchranářům rychle povedlo zraněného dostat do péče německých kolegů.
Německý cyklista zažil na konci září v Krušných horách skutečně horké chvilky. Na českou stranu pohoří se vydal do populárního trailparku, tedy místa extrémních sjezdových tras.
Jeden ze sjezdů se mu však bohužel nepovedl úplně podle představ a přepadl během něj přes řídítka. Utrpěl vážné poranění hlavy a padlo navíc i podezření, že si možná poškodil krční páteř. A to i navzdory tomu, že byl plně vybaven přilbou a sadou chráničů. Cyklistovi přátelé zavolali německé záchranáře. Ti se spojili s naší českou Horskou službou a požádali o spolupráci.
„Horští záchranáři provedli prvotní ošetření, fixaci a následný transport zraněného na domluvené místo na česko-německé hranici,“ popsali zástupci Horské služby. Německý dispečink na místo pro jistotu rovnou poslal vrtulník, zraněný muž tak do nemocnice putoval letecky. Díky dobré komunikaci na něj na místě při příjezdu českých záchranářů posádka již čekala a předání tak proběhlo bez jakékoliv prodlevy.
„Velký palec nahoru za ostrou prověrku česko-německé přeshraniční spolupráce,“ zhodnotili zákrok čeští horští záchranáři.
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