Nebezpečný vedlejší účinek důležitého léku: Pacientům hrozí selhání jater!
Lék pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou se dostal do hledáčku lékového úřadu. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozornil na riziko vážného poškození jater, v některých případech dokonce ohrožujícího život. Lékaři proto musí před podáním přípravku Ocrevus provádět důkladnější kontroly.
Ocrevus se používá při léčbě roztroušené sklerózy, chronického onemocnění postihujícího centrální nervovou soustavu. Jeho účinnou látkou je okrelizumab. Jednou z výhod léčby je, že po úvodních dávkách pacienti obvykle docházejí na infuze pouze jednou za půl roku.
Nově zjištěné riziko se ale týká jater. Podle lékového úřadu se u některých pacientů objevilo takzvané polékové poškození jater. Zatímco většina zaznamenaných případů měla mírnější průběh, u části nemocných byly následky podstatně vážnější.
Někteří pacienti se dokonce přechodně ocitli na čekací listině na transplantaci jater. Jejich stav se však po léčbě zlepšil natolik, že transplantaci nakonec nepotřebovali.
Pozor na příznaky
Poškození jater se nemusí zpočátku projevit nijak dramaticky. Pacienti mohou pociťovat výraznější únavu, nechutenství, nevolnost nebo zvracení. Varováním je také nepříjemný pocit či bolest v pravé horní části břicha, tmavá moč nebo zežloutnutí kůže a očního bělma.
Podle upozornění SÚKL se hlášené případy objevovaly už během prvního měsíce po zahájení léčby. Lékaři proto mají pacienty předem poučit, jaké příznaky sledovat a kdy vyhledat pomoc.
Povinné kontroly
Nové bezpečnostní doporučení zavádí důslednější sledování jaterních funkcí. Krevní testy mají pacienti absolvovat před zahájením léčby a také před druhou úvodní infuzí.
Pokud se během léčby objeví podezření na poškození jater, lékaři mají provést další vyšetření a léčbu přípravkem Ocrevus přerušit.
Upozornění neznamená plošné stažení léku z trhu ani zákaz jeho používání. Pacienti by proto neměli léčbu sami ukončovat. Při výskytu podezřelých příznaků je důležité co nejdříve kontaktovat ošetřujícího lékaře.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.