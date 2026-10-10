Lidl prodával nebezpečnou hořčici: Inspektoři v ní objevili černé částice!
Zákazníci obchodního řetězce Lidl by měli zkontrolovat zásoby ve svých spížích. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozornila na nebezpečnou kremžskou hořčici značky Kania. Při kontrole v ní odborníci objevili drobné černé částice, do výrobku vůbec nepatří. Problém se navíc týká hned čtyř různých dat minimální trvanlivosti.
Inspektoři narazili na závadný výrobek při kontrole prodejny Lidl v pražské Hostivaři. Konkrétně šlo o 350gramové balení kremžské hořčice Kania ve skleněné nádobě se šroubovacím víčkem.
„V potravině se nacházely drobné černé kontaminující částice netypické pro hořčici,“ uvedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na portálu Potraviny na pranýři.
Inspekce výrobek zařadila mezi nebezpečné potraviny. Původ ani přesné složení nalezených částic ve zveřejněném záznamu neupřesnila.
Pozor na čtyři data trvanlivosti
Závada se netýká pouze jednoho data minimální trvanlivosti. Podle inspektorů se cizorodé částice objevily také v dalších baleních.
Zpozornět by měli lidé s hořčicí Kania o hmotnosti 350 gramů a následujícími daty minimální trvanlivosti: 27. července 2026, 9. října 2026, 16. října 2026, 17. října 2026
Hořčice pochází z České republiky a jejím distributorem je společnost Lidl.
Závadu odhalila červnová kontrola
Inspektoři SZPI odebrali vzorek už 18. června. Informaci o nebezpečné potravině zveřejnili 8. října.
Přestože u některých uvedených balení už datum minimální trvanlivosti uplynulo, zákazníci je stále mohou mít doma. Pokud mají hořčici z uvedených balení ve spíži či lednici, neměli by ji konzumovat.
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