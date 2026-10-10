Lidl prodával nebezpečnou hořčici: Inspektoři v ní objevili černé částice!

Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. října 2026
10:44

Zákazníci obchodního řetězce Lidl by měli zkontrolovat zásoby ve svých spížích. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozornila na nebezpečnou kremžskou hořčici značky Kania. Při kontrole v ní odborníci objevili drobné černé částice, do výrobku vůbec nepatří. Problém se navíc týká hned čtyř různých dat minimální trvanlivosti.

Inspektoři narazili na závadný výrobek při kontrole prodejny Lidl v pražské Hostivaři. Konkrétně šlo o 350gramové balení kremžské hořčice Kania ve skleněné nádobě se šroubovacím víčkem.

Zadržení Čechů v Kambodži.
Krimi V Kambodži zadrželi dva Čechy: Šokující nález v kufrech!

„V potravině se nacházely drobné černé kontaminující částice netypické pro hořčici,“ uvedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na portálu Potraviny na pranýři.

Inspekce výrobek zařadila mezi nebezpečné potraviny. Původ ani přesné složení nalezených částic ve zveřejněném záznamu neupřesnila.

Pozor na čtyři data trvanlivosti

Závada se netýká pouze jednoho data minimální trvanlivosti. Podle inspektorů se cizorodé částice objevily také v dalších baleních.

Zpozornět by měli lidé s hořčicí Kania o hmotnosti 350 gramů a následujícími daty minimální trvanlivosti: 27. července 2026, 9. října 2026, 16. října 2026, 17. října 2026

Hořčice pochází z České republiky a jejím distributorem je společnost Lidl.

Závadu odhalila červnová kontrola

Inspektoři SZPI odebrali vzorek už 18. června. Informaci o nebezpečné potravině zveřejnili 8. října.

Přestože u některých uvedených balení už datum minimální trvanlivosti uplynulo, zákazníci je stále mohou mít doma. Pokud mají hořčici z uvedených balení ve spíži či lednici, neměli by ji konzumovat.

Ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30 000 lahví.
Krimi Takové škody! Zloději ukradli vína za 120 milionů

Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.
Inspekce odhalila v kremžské hořčici Kania z Lidlu nebezpečné černé částice.

Témata:
kontaminacepotraviny na pranýřiČeskoSpížLidlčásticehořčicejídloPraha 15Státní zemědělská a potravinářská inspekcePraha
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Aha!
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Dáma
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
Maminka
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Ženy
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Moje zdraví
Trump se dohodl s Putinem. Zradil Ukrajinu kvůli naftě, kritizují demokraté
Trump se dohodl s Putinem. Zradil Ukrajinu kvůli naftě, kritizují demokraté
e15
Tajemno kolem Uchenny: jedenáct měsíců na marodce. Hrozí operace, návrat v nedohlednu
Tajemno kolem Uchenny: jedenáct měsíců na marodce. Hrozí operace, návrat v nedohlednu
iSport
Václav Moravec: Chtěl jsem, aby mě ČT vyhodila. Pak bych ji mohl zažalovat
Václav Moravec: Chtěl jsem, aby mě ČT vyhodila. Pak bych ji mohl zažalovat
Reflex
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
Lidé a země