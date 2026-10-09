Takové škody! Zloději ukradli vína za sto milionů

Ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30.000 lahví.
Ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30.000 lahví.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
9. října 2026
15:55

Ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30.000 lahví v odhadované velkoobchodní hodnotě pět milionů eur (120 milionů korun). Uvádí to deníky Corriere della Sera a Financial Times. Vinařství tvrdí, že se jedná o největší krádež vín v Itálii v poslední době. V obchodech se odcizené lahve obvykle prodávají v přepočtu od 5000 do 12.000 korun.

Zloději si podle vinařství odvezli mimo jiné na 10.000 lahví vína Solaia z ročníku 2023, což je významná část produkce z tohoto roku. Mezi odcizenými lahvemi jsou i vína Tignanello, která patří k symbolům kategorie super tuscan, či Guado al Tasso.

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Předsedkyně představenstva společnosti Albiera Antinoriová deníku Corriere della Sera řekla, že všechny odcizené lahve jsou ročníku 2023. Společnost nebyla na tak rozsáhlou krádež připravena a zřejmě ji zcela nepokryje pojistka. „Třeba se nám s trochou štěstí podaří získat nazpět alespoň část lahví,“ uvedla Antinoriová, která doufá, že se podaří vypátrat nákladní vozy použité při krádeži.

Podle deníku Financial Times v sobotu v noci vniklo do vinařství sedm maskovaných lidí. Odpojili alarm a vína naložili do přistavených nákladních vozů za pomoci techniky, kterou nalezli na místě. Deník Corriere della Sera poukazuje na to, že podobné krádeže jsou často prováděné na zakázku.

„Je jisté, že krádež (vína) takového rozsahu a hodnoty se ještě v Itálii nestala,“ uvedl šéf firmy Renzo Cotarella. Společnost bude varovat své obchodní partnery, aby nenakupovali od neobvyklých prodejců. Cotarella nicméně ujišťuje, že vinařství „může přežít i bez tohoto vína“.

Krádeže vín v michelinských restauracích či známých vinařství nejsou v Itálii ojedinělé. Odcizení několika tisíc lahví v uplynulých měsících hlásila například vinařství Banfi di Montalcino či Conterno Fantino.

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Témata:
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