Děsivá srážka autobusu s kamionem v Turecku: 11 mrtvých a desítky zraněných

Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Autor: ČTK - 
11. října 2026
15:40

Nejméně 11 mrtvých a 27 zraněných si v neděli 11. října v západním Turecku vyžádala srážka turistického autobusu s kamionem, píše agentura AFP. Agentura Anadolu citovala guvernéra provincie Manisa, podle něhož oběťmi jsou turečtí občané.

K nehodě došlo poblíž mýtných bran v provincii Manisa mezi městy Bursa a přímořským městem Izmir. V prohlášení úřadu guvernéra provincie Manisa se uvádí, že v 11:11 (10:11 SELČ) bylo přijato hlášení o nehodě turistického autobusu a nákladního vozidla, které jelo z Bursy do Izmiru. Na místo byli vysláni hasiči, záchranáři a policie.

„Při nehodě přišlo o život 11 našich občanů a 27 jich bylo zraněno. Zranění byli převezeni do nemocnic,“ uvedla kancelář guvernéra provincie Manisa.

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Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.

Témata:
nehodaautobussrážkakamionzraněnímrtvíTurecko
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