Popravená Pikeová přežila smrtící injekce: První slova vražedkyně
Američanka Christa Pikeová, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce při popravě v Tennessee, opět chodí. Vražedkyně má vážně poraněné paže a problémy s pamětí. Podle dostupných informací se ale její stav výrazně zlepšuje. Sama vražedkyně poprvé promluvila.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté. Soud nařídil zachovat veškeré důkazy související s nedokonanou popravou, což by mohlo sloužit k žalobě proti státu.
Jak uvedl deník Bild, satanistka byla po probuzení zmatená a rozzlobená. „Kde jsem? Kdo jste?“ řekla připoutaná na lůžku. „V pondělí večer ještě všichni předpokládali, že Christa prodělala mozkovou smrt a další den dojde k odpojení přístrojů,“ uvedl její právník Randy Spivey.
„Jak mi bylo řečeno, fyzicky je na tom dost špatně, má vážně poraněné paže a nemůže je moc používat,“ řekl před pár dny právník Stephen Ferrell s tím, že Pikeová chodí po pokoji, ale daleko nedojde a zapomíná. Jak ovšem právníci uvedli ve čtvrtečním prohlášení, stav vražedkyně se výrazně zlepšuje.
„Christa se potýká s hlubokým psychickým traumatem z přežití neúspěšné popravy, včetně hrůzy, bolesti a nejistoty z přesvědčení, že se blíží smrt,“ citoval právníky web BBC.
Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Republikánská kandidátka na guvernérku státu Marsha Blackburnová naopak uvedla, že by se mělo znovu popravovat na elektrickém křesle.
Tohle je lepší než trest smrti, to by vyvázla moc lehce.