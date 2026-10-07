Armádní psychiatr zabil 13 lidí a dalších 32 zranil: Zastřelí ho popravčí četa!

Prezident Trump schválil popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana
Prezident Trump schválil popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana
Major Nidal Malik Hasan postřílel v texaském Fort Hood 13 svých kolegů
Pamatáka zastřelených vojáku ve Fort Hood
Major Nidal Malik Hasan si ve vězení nechal narůst islámský vous
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
7. října 2026
08:10

Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Hasana zastřelí popravčí četa, napsala v noci na úterý agentura Reuters.

Vojenské popravy jsou v USA výjimečné a podle amerického vojenského práva nelze rozsudek vykonat, pokud ho nepotvrdí prezident. Trump tak nyní učinil na doporučení ministra obrany Peta Hegsetha.

Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to podle Reuters první vojenská poprava od roku 1961. Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla ve Spojených státech vykonána v roce 1945.

Major Hasan bude za smrt 13 vojáků popraven smrtící injekcí
Události Americký major Hasan dostal trest smrti: Zavraždil 13 vojáků

Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, útočil na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu. Palbu doprovázel výkřiky „Bůh je velký“ v arabštině. V roce 2013 byl Hasan, který je v důsledku tehdejšího zranění na dolní polovině těla ochrnutý a pohybuje se na vozíku, odsouzen k trestu smrti.

Zprávu na sociální síti X oznámil mluvčí Pentagonu Sean Parnell. „Datum a místo rozsudku určí armádní tajemník. Hasanův den zúčtování je konečně tady,“ napsal. Podle armádních pravidel musí poprava proběhnout v rozmezí od 60 do 150 dnů od jejích schválení prezidentem.

Video se připravuje ...
Patnáctiletý student střílel poblíž střední školy v Turecku

Prezident Trump schválil popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana
Prezident Trump schválil popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana
Major Nidal Malik Hasan postřílel v texaském Fort Hood 13 svých kolegů
Pamatáka zastřelených vojáku ve Fort Hood
Major Nidal Malik Hasan si ve vězení nechal narůst islámský vous

Témata:
popravatrest smrtiUSATexasDonald TrumpOzbrojené síly Spojených států americkýchNidal Hasan
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Aha!
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Dáma
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Maminka
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Ženy
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Moje zdraví
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
e15
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
iSport
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Reflex
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Lidé a země