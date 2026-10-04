Smrticí injekce je nezabila, popravčí nenašli žílu nebo selhala technika. Několik odsouzenců v USA se dostalo do situace, o níž nejspíš nepředpokládali, že ji vůbec mohou zažít. Přežili vlastní popravu. Pro některé to znamenalo návrat do cely smrti, jiní zemřeli dřív, než stát dostal další šanci. Někteří nakonec skutečně čelili popravě podruhé.
Když se poprava nepovede: Co se stalo s odsouzenci, kteří přežili?
1.Kenneth Smith: Napoprvé injekce, podruhé dusík
Kenneth Eugene Smith byl odsouzen k smrti za nájemnou vraždu Elizabeth Sennettové, jejíž manžel si její zabití objednal. Zemřít měl v Alabamě v listopadu 2022. Popravčí se ale nedokázali dostat do jeho žil. Smith podle svých právníků strávil připoutaný k lehátku zhruba čtyři hodiny. Po opakovaných pokusech zavést kanylu věznice popravu zastavila, protože se blížela půlnoc a vypršení příkazu k jejímu vykonání.
Tím ovšem Smith trestu smrti neunikl. Alabama se rozhodla, že druhý pokus provede úplně jinak. Dne 25. ledna 2024 ho popravila pomocí dusíku. Šlo vůbec o první použití této metody při popravě v USA. Smith dostával přes masku čistý dusík, nedostatek kyslíku měl následně způsobit jeho smrt. Svědci popsali několik minut trvající třes a křeče.
2.Alan Miller: Podruhé už stát uspěl
Velmi podobný osud potkal Alana Millera. Trest smrti dostal za trojnásobnou vraždu Leeho Holdbrookse, Christophera Yancyho a Terryho Jarvise. V září 2022 se ho Alabama pokusila usmrtit injekcí. Popravčí ho podle dostupných údajů napíchli přibližně osmnáctkrát, během zhruba 90 minut ale nedokázali správně zavést kanylu. Pokus proto ukončili.
Miller následně bojoval proti další popravě. Neuspěl. O dva roky později, 26. září 2024, ho Alabama popravila dusíkem. Stal se teprve druhým člověkem, u něhož USA tuto metodu použily.
3.Romell Broom: Dvě hodiny ho napichovali, nakonec zemřel na covid
Romell Broom čekal na popravu za únos, znásilnění a vraždu čtrnáctileté Tryny Middletonové. Popraven měl být v Ohiu v září 2009. Personál se více než dvě hodiny snažil najít použitelnou žílu na jeho rukou a nohou. Broom se při tom šklebil bolestí, plakal a v jednu chvíli se dokonce snažil popravčím s hledáním žíly pomoci. Guvernér nakonec pokus zastavil.
Ohio se ho chtělo pokusit popravit znovu. Právní bitva se ale táhla celé roky a další termín nakonec připadl na rok 2022. Broom se ho nedožil. V prosinci 2020 zemřel ve vězení ve věku 64 let, pravděpodobně na komplikace spojené s covidem-19.
4.Doyle Hamm: Druhý pokus už nepřišel
Ještě drastičtější pokus prodělal v únoru 2018 Doyle Lee Hamm, odsouzený k smrti za vraždu recepčního motelu Patricka Cunninghama během loupeže. Trpěl rakovinou a jeho právníci předem upozorňovali, že kvůli zdravotnímu stavu bude obtížné zavést kanylu.
Popravčí se o to přesto pokoušeli zhruba dvě a půl hodiny. Podle zprávy citované Informačním centrem o trestu smrti mu způsobili deset až dvanáct vpichů, mimo jiné v tříslech. Pokus nakonec skončil bez podání smrticích látek.
Tentokrát už další poprava nepřišla. Hammovi právníci se se státem dohodli, že se Alabama o jeho usmrcení znovu nepokusí. V listopadu 2021 zemřel ve vězení ve věku 64 let.
5.Thomas Creech: Osm pokusů o žílu
V únoru 2024 přišel na řadu Thomas Eugene Creech. K trestu smrti byl odsouzen za vraždu spoluvězně Davida Jensena, jehož ubil v idahské věznici. Popravčí se mu během téměř hodiny pokusili zavést kanylu osmkrát do rukou, paží, nohou a chodidel. Ani jednou neuspěli. Ředitel věznice proto popravu zastavil a Creech se vrátil do cely.
Idaho se ovšem nevzdalo. Na listopad stejného roku naplánovalo další popravu a mezitím upravilo postup tak, aby bylo možné zavést i centrální žilní vstup. Druhý pokus nakonec zablokoval soud a příkaz k popravě vypršel.
6.Willie Francis: Elektrické křeslo přežil, o rok později ho do něj posadili znovu
Jeden z nejslavnějších případů je mnohem starší. Willie Francis z Louisiany byl odsouzen k smrti za vraždu lékárníka Andrewa Thomase. Když ho v roce 1946 ve věku pouhých 17 let posadili na elektrické křeslo, zařízení selhalo a Francis výboj přežil.
Jeho právníci se snažili druhému pokusu zabránit a případ se dostal až k americkému Nejvyššímu soudu. Argument, že další pokus představuje protiústavní krutý trest, ale neuspěl. Dne 9. května 1947 tak Francise posadili na elektrické křeslo podruhé. Tentokrát už popravu nepřežil. Bylo mu 18 let.
7.Tony Carruthers: Letos selhaly popravy dvakrát
Tony Carruthers byl odsouzen k smrti za trojnásobnou vraždu Marcellose Andersona, jeho matky Delois a Freddricka Tuckera. Zemřít měl 21. května 2026 v Tennessee. Popravčím se podařilo zavést hlavní kanylu, protokol ale vyžadoval také záložní. Ani po zhruba hodině a půl ji nedokázali zavést.
Pokus ukončili a guvernér Bill Lee následně Carruthersovi udělil roční odklad popravy. Jeho případ tak zatím uzavřený není.
Podobný problém Tennessee řešilo znovu 30. září u Christy Pikeové (50). Odsouzená vražedkyně dostala dvě dávky pentobarbitalu, popravu ale přežila. Z věznice ji následně převezli do nemocnice v kritickém stavu.
Guvernér Tennessee Bill Lee po nezdařené popravě pozastavil všechny další popravy ve státě do konce roku 2026 a nařídil nezávislé vyšetřování toho, co se při pokusu o její usmrcení stalo. Pikeová zůstává v kritickém stavu. Zda se ji Tennessee v budoucnu pokusí popravit znovu, zatím není jasné.
8.Galerie
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