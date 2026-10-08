Pád holčičky při porodu v České Lípě: Soud rozhodl o vině

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Zpravodajové Blesku - 
8. října 2026
14:57

Soud v České Lípě nepravomocně uznal porodníka Lubora M. vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti. Porodník novorozeně při porodu v roce 2022 nestačil zachytit a miminko upadlo na zem. Soudkyně mu udělila podmíněný trest. 

Holčička při vzácném projektilovém porodu v roce 2022 vystřelila z těla matky, porodník ji ovšem nechytil a miminko spadlo na zem a utrpělo vážné poranění na hlavě. Porod byl podle lékařů velmi komplikovaný. Holčičce se ručička dostala do nevhodné polohy, čímž musel lékař použít speciální manévr.

Podle obžaloby se porodník dopustil ublížení na zdraví z nedbalosti. Porodník před soudem prohlásil, že rodičku opakovaně upozornil, aby netlačila. To ovšem neučinila a tlačila dál. Matka dítěte u soudu zdůraznila, že dělala jen to, co jí porodník řekl. 

Policejní hlídka vyvedla v Brně nastávající rodiče z kolony a doprovodila je do porodnice.
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U porodu byla přítomna i babička holčičky. „Lékař řekl mé dceři, aby pořádně zatlačila, a najednou vnučka dopadla na zem. Dodnes slyším ten zvuk, to plesknutí, to nikdy nevymažu z paměti,“ uvedla u soudu. Celé situace lékař lituje, u soudu na začátku září ovšem uvedl, že si není vědom žádné chyby. 

Soud nyní v případu rozhodl, že porodník pochybil. Soudkyně ho uznala vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti a potrestala ho podmíněným čtyřměsíčním trestem ve zkušební době na jeden rok. Proti verdiktu se lékař na místě odvolal. 

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Holčička se narodila ve 21. týdnu a přežila. Vážila jen 351 gramů.
Zdroj: Instagram/@annrose_tanuvasa

Témata:
Česká LípaporodlékařUblížení na zdravípodmíněné odsouzení
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