Cesta, která by za běžného provozu trvala jen několik minut, však tentokrát skončila v téměř nehybné koloně. Budoucí tatínek proto zavolal na tísňovou linku 158 a požádal policisty o pomoc.
Operační důstojník na místo vyslal hlídku, ta vozidlo v koloně rychle našla a následně manžele bezpečně doprovodila až do nemocnice. Pomocí výstražných světel a zvukového znamení policisté uvolňovali cestu, zatímco nastávající tatínek za policejním vozidlem místy také troubil.
„Ostatním řidičům tak dával najevo, že jej hlídka skutečně doprovází a nesnaží se pouze využít uvolněného prostoru. Motoristé naštěstí reagovali správně a oběma vozidlům umožnili bezproblémový průjezd,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Problém i na porodním sále
Jenže po příjezdu do nemocnice nastala další komplikace. Lékaři na porodním sále zjistili, že žena nemůže porodit přirozenou cestou, a museli přistoupit k akutnímu císařskému řezu.
„Po několika náročných hodinách se nakonec narodila zdravá holčička, jak se později policistům svěřil novopečený otec,“ dodal mluvčí s tím, že muž tísňovou linku 158 zavolal ještě jednou. Tentokrát aby hlídce i policistům z operačního střediska poděkoval za pomoc.