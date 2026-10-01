Cesta, která by za běžného provozu trvala jen několik minut, však tentokrát skončila v téměř nehybné koloně. Budoucí tatínek proto zavolal na tísňovou linku 158 a požádal policisty o pomoc.

Operační důstojník na místo vyslal hlídku, ta vozidlo v koloně rychle našla a následně manžele bezpečně doprovodila až do nemocnice. Pomocí výstražných světel a zvukového znamení policisté uvolňovali cestu, zatímco nastávající tatínek za policejním vozidlem místy také troubil.

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„Ostatním řidičům tak dával najevo, že jej hlídka skutečně doprovází a nesnaží se pouze využít uvolněného prostoru. Motoristé naštěstí reagovali správně a oběma vozidlům umožnili bezproblémový průjezd,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

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Policisté v Brně uvolnili cestu autu, které spěchalo akutně do porodnice (říjen 2026).
Zdroj: Policie ČR

Problém i na porodním sále

Jenže po příjezdu do nemocnice nastala další komplikace. Lékaři na porodním sále zjistili, že žena nemůže porodit přirozenou cestou, a museli přistoupit k akutnímu císařskému řezu.

Strážníci se v ucpaném Brně ujali spěchajících manželů ve Vídeňské ulici. Do FN Brno a na porodní sál dorazily obě posádky za pouhé tři minuty.
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„Po několika náročných hodinách se nakonec narodila zdravá holčička, jak se později policistům svěřil novopečený otec,“ dodal mluvčí s tím, že muž tísňovou linku 158 zavolal ještě jednou. Tentokrát aby hlídce i policistům z operačního střediska poděkoval za pomoc.

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Policejní hlídka vyvedla v Brně nastávající rodiče z kolony a doprovodila je do porodnice.
Policejní hlídka vyvedla v Brně nastávající rodiče z kolony a doprovodila je do porodnice.
Autor: Policie ČR