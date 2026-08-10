Zubař tvořil dětské porno z obličejů pacientek: Přesunul se a ordinuje dál!

Zubař z Ústecka skončil u soudu za tvorbu dětské pornografie
Zubař z Ústecka skončil u soudu za tvorbu dětské pornografie  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: Nicole Kučerová - 
10. srpna 2026
12:10

Zubař z Ústí nad Labem, který z fotografií nezletilých pacientek tvořil dětskou pornografii, ordinuje dál! Za zneužití fotek více než 30 pacientek dostal od soudu podmíněný trest. Jedna z poškozených popsala nepříjemnou zkušenost z ordinace.

Vyšetřovatelé v první půlce roku řešili případ zubaře Petra Vinše z Ústí nad Labem, který v ordinaci fotil své nezletilé pacientky a následně fotografie upravoval za pomoci umělé inteligence. Dívky styloval do sexuálních a obnažených poloh a jejich obličeje klíčoval do dětské pornografie.

Materiály měl shánět na darknetu, skryté části internetu, ke které se běžný uživatel nedostane. Odmítá, že by kdy výsledné snímky a materiály použil k vlastním potřebám. Jednání odůvodnil lákavou představou něčeho zakázaného. Okresní soud rozhodl v květnu o trestu v podobě osmi měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva a půl roku.

Doktor, který měl celkem zneužít vizuálu 36 nezletilých obětí, změnil místo působení a v kontaktu s dětmi zůstává! V oboru sice nesmí podnikat, ordinuje ale dál. Dnes už dospělá pacientka vylíčila pro Radiožurnál vlastní zkušenost. Zubaře popsala jako přespříliš přátelského a velmi osobního.

Podle výpovědi měl Vinš letmo na dívky sahat a fotit si je, nejdříve zblízka, poté z dálky zhruba dvou metrů v různých pózách, jako s rukama nad hlavou nebo ve vlasech. Oslovovat je měl zdrobnělinami a při nasazování rovnátek se je údajně snažil až příliš uklidňovat.

Lékař se vyjádřil na svých webových stránkách. Odmítl jakákoliv obvinění. „Nejsem pedofil, parafilik, ani distributor pornografického materiálu,“ napsal. Dodal, že se jednalo pouze o fotografie vytvořené za pomoci umělé inteligence, které navíc nikde nesdílel ani neprodával.  „Závěrem se velice omlouvám za své nezodpovědné chování. Byla to chyba, které hluboce lituji,“ prohlásil. Konkrétním osobám nebo rodinám se ale neomluvil, ani to neplánuje.  

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Vynášení rozsudku nad zubařkou Magdalenou a učitelkou Irenou, 10. června 2025
Zdroj: Daniel Šesták

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Nicole Kučerová
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mazd ( 10. srpna 2026 13:56 )

Úchylka to je a jistě ji praktikuje dál,jen je opatrnější...

Bozena Vildmanova ( 10. srpna 2026 12:47 )

Další mužský úchylák, proč nedostane basu a fyzicky makat pra.se hnu.sný????? Otec té dívky by mu měl rozšlapat xicht a vyrvat všechny jeho zuby!!!Opět u nás mírné tresty oproti jiným státům.

cyrus levinson ( 10. srpna 2026 12:42 )

Ten zubař je zřejmě vizionář. Vidí do budoucnosti. Možná část rekvalifikace.. Ono to mělo takové vlny od 89-ho když to sem nastoupilo. Nejprve porno, pak nevinná vlna LGBT propagandy, poté duhové pochody a uzákonění těch zvráceností. ....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....­....Nás­ledně změna pohlaví a hormonální "léčba". No a dnes přicházejí na řadu děti. Co bude potom??? Zvířata, prvo­ci..­....­....­....­..... co?? Tak to je dnešní doba před velkým restartem.

bibijana ( 10. srpna 2026 12:29 )

No, nevím, já vidím, že nezletilí chodí do ordinací vždy v doprovodu rodiče. Pustit je k lékaři samotné, je krajně nezodpovědné.

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