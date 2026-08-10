Zubař tvořil dětské porno z obličejů pacientek: Přesunul se a ordinuje dál!
Zubař z Ústí nad Labem, který z fotografií nezletilých pacientek tvořil dětskou pornografii, ordinuje dál! Za zneužití fotek více než 30 pacientek dostal od soudu podmíněný trest. Jedna z poškozených popsala nepříjemnou zkušenost z ordinace.
Vyšetřovatelé v první půlce roku řešili případ zubaře Petra Vinše z Ústí nad Labem, který v ordinaci fotil své nezletilé pacientky a následně fotografie upravoval za pomoci umělé inteligence. Dívky styloval do sexuálních a obnažených poloh a jejich obličeje klíčoval do dětské pornografie.
Materiály měl shánět na darknetu, skryté části internetu, ke které se běžný uživatel nedostane. Odmítá, že by kdy výsledné snímky a materiály použil k vlastním potřebám. Jednání odůvodnil lákavou představou něčeho zakázaného. Okresní soud rozhodl v květnu o trestu v podobě osmi měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na dva a půl roku.
Doktor, který měl celkem zneužít vizuálu 36 nezletilých obětí, změnil místo působení a v kontaktu s dětmi zůstává! V oboru sice nesmí podnikat, ordinuje ale dál. Dnes už dospělá pacientka vylíčila pro Radiožurnál vlastní zkušenost. Zubaře popsala jako přespříliš přátelského a velmi osobního.
Podle výpovědi měl Vinš letmo na dívky sahat a fotit si je, nejdříve zblízka, poté z dálky zhruba dvou metrů v různých pózách, jako s rukama nad hlavou nebo ve vlasech. Oslovovat je měl zdrobnělinami a při nasazování rovnátek se je údajně snažil až příliš uklidňovat.
Lékař se vyjádřil na svých webových stránkách. Odmítl jakákoliv obvinění. „Nejsem pedofil, parafilik, ani distributor pornografického materiálu,“ napsal. Dodal, že se jednalo pouze o fotografie vytvořené za pomoci umělé inteligence, které navíc nikde nesdílel ani neprodával. „Závěrem se velice omlouvám za své nezodpovědné chování. Byla to chyba, které hluboce lituji,“ prohlásil. Konkrétním osobám nebo rodinám se ale neomluvil, ani to neplánuje.
Úchylka to je a jistě ji praktikuje dál,jen je opatrnější...