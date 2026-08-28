Agresor v České Lípě obtěžoval prodavačky: Zákazník ho složil pěstí! Hrozí mu trest

Agresorovi dal zákazník pěstí.
Agresorovi dal zákazník pěstí.  (Autor: Facebook)
Autor: Richard Selix - 
28. srpna 2026
13:20

Muž zachránil prodavačky v České Lípě, zřejmě za to ale bude pykat. Prodavačky obtěžoval podivín, což se nelíbilo jednomu ze zákazníků. Ten agresora vyvedl a ještě mu uštědřil ránu pěstí. Vše zachytila kamera. Zachránci hrozí postih!

Ještě před příjezdem hlídky se do situace vložil jeden ze zákazníků. Agresivního muže vyvedl z prodejny ven, následně ho ale udeřil pěstí a srazil na zem. „Seber se a vypadni!“ křikl na něj. O případu informovala CNN Prima News.

Ilustrační foto
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Podle policie bylo vyvedení muže z obchodu v pořádku, úder už ale překročil přípustnou míru. Agresor byl podle policistů silně opilý, test navíc prokázal drogy. Kvůli pokračující agresivitě skončil na záchytné stanici.

Do případu se později přihlásil i zákazník, který zasáhl. Na policii přišel poté, co se na sociálních sítích objevilo video incidentu, a podal vysvětlení.

Policie nyní řeší jednání obou mužů jako přestupek proti občanskému soužití. Případ zároveň vyvolal na internetu rozporuplné reakce. zatímco někteří zákazníka za jeho zásah chválí, jiní mu vyčítají, že použil nepřiměřenou sílu.

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Témata:
policieprodavačvideokameraČeská Lípa
Richard Selix
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Uživatel_6349936 ( 28. srpna 2026 14:18 )

Přesně tak!!!!!! 👍👍👍
STRAŠNÁ doba- za Dobrotu na žebrotu!!!!!
🤦‍♂️

intel321 ( 28. srpna 2026 14:06 )

Snad nebude mít zákazník žádný postih, spíš by zasloužil pochvalu. Co s nafetovaným hovadem, jedině sejmout, nad takovýma feťákama a ožralcama žádný slitování !

Květa Černá ( 28. srpna 2026 14:03 )

beda88: Dobře jste napsal!!!👍👍👍 Jak logické! Je doba, kdy se lidi musí bránit sami a navzájem si pomáhat, protože nebezpeční grázlové a zločinci, se u nás netrestají, ale léčí...

Jindřich Adamec ( 28. srpna 2026 14:01 )

Odměnu by měl dostat.

beda88 ( 28. srpna 2026 13:45 )

nuuuuu, nepřiměřená síla, to si dělají pr**l? za mě je to na odměnu od starosty Č. Lípy. kdo seje vítr, sklízí bouři. zeptejte se prodavačky, jak to ona vidí. ožralý a zfetovaný hovado nezaslouží soucit. 👎

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