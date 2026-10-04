Letadlo zmizelo u Bermudského trojúhelníku: Rozsáhlé pátrání!

Gulfstream G100
Gulfstream G100  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. října 2026
12:07

Záchranáři pátrají po zdravotnickém letadle. To se šesti lidmi na palubě zmizelo u pobřeží amerického ostrova Nantucket. Stroj letěl z Bermud, které jsou jedním z vrcholů pomyslného Bermudského trojúhelníku, do Bostonu. Krátce před plánovaným přistáním s letadlem náhle ztratili spojení.

Letoun Gulfstream G100 společnosti Latitude Air Ambulance odletěl z mezinárodního letiště na Bermudách a mířil na bostonské letiště Logan. Na palubě bylo podle společnosti šest lidí. Dva piloti, dva zdravotníci a pacient s rodinným příslušníkem. Čtyři z nich jsou Kanaďané, pacient a doprovod pocházejí z Bermud.

Ilustrační foto
Krimi Nehoda sanitky v Soběslavi: Mezi zraněnými je pacient i záchranář

Prudký pokles

Letadlo mělo do Bostonu dorazit kolem půl druhé ráno, informuje deník New York Post. Jenže začalo se dít něco podivného. Podle údajů z FlightAware stroj během tří minut prudce poklesl. Už předtím ale panovalo v kokpitu napětí. Řídící letového provozu se pilota ptala, zda vyhlašuje nouzovou situaci. „Přilétáte naslepo? To jste říkal?“ zaznělo podle zveřejněného záznamu z komunikace. Dispečer následně upozornil, že pilota slyší velmi slabě a nerozumí odpovědi.

Krátce nato se po letadle slehla zem. Federální úřad pro letectví kolem 1:20 vyhlásil rozsáhlou pátrací a záchrannou akci. Pátrání po zmizelém letadle mezitím přineslo první znepokojivý nález, informuje deník Boston Globe. Záchranáři objevili trosky, které pravděpodobně patří pohřešovanému stroji. Osud všech šesti lidí na palubě ale zůstává nejasný.

Tragická nehoda si vyžádala tři mrtvé.
Krimi Záchranářský vrtulník se zřítil krátce po startu: Tři mrtví!

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Hrůza na palubě. Letadlo se začalo rozpadat.
Zdroj: Sociální sítě

Témata:
letadlozáchranářský vrtulníkzáhadné zmizenípřistáníBostonNew York PostLoganFederal Aviation AdministrationBermudyBermudský trojúhelníkpacientNantucket
Andrea Vídeňská
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