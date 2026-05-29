Ostře sledovaný proces v USA: Žaloba kvůli smrti Kellnera

Fotografie z místa havárie vrtulníku na Aljašce, kde zemřel Petr Kellner
Autor: ČTK - 
29. května 2026
18:35

V americkém Anchorage začal soudní proces, ve kterém rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera žaluje společnost Tordrillo Mountain Lodge kvůli tragické nehodě vrtulníku z roku 2021. Informoval o tom mluvčí rodiny Tomáš Perman.

Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný heli-skiing, kdy jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vrtulníkem dopraveni do náročného terénu, a zajišťovala jim také ubytovací služby. Proces má podle Permana objasnit, proč se nehoda stala, jakým způsobem firma helikoptéru monitorovala a zda někdo pochybil při spuštění záchranných operací.

Pravděpodobnou příčinou nehody byla podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) neschopnost pilota zareagovat odpovídajícím způsobem na špatnou viditelnost. K havárii vrtulníku přispěl také „neadekvátní výcvik pilotů“ u společnosti Soloy, která lety organizovala, a nedostatečný dohled inspektora Federálního úřadu pro letectví (FAA).

Vedle Kellnera při havárii z 27. března 2021 přišli o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci, Gregory Harms a Sean McManamy. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po nehodě. Skupina se v oblasti věnovala heli-skiingu, tedy extrémnímu sportu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu.

Horváth vyšetřovatelům řekl, že pilot se pokusil přistát na horském hřebeni, což se mu napoprvé nepodařilo. Při druhém pokusu vrtulník „pohltila mlha“, stroj narazil do hory a svalil se po svahu dolů. Pilot se zřejmě před druhým pokusem o přistání potýkal s bílou tmou, která vznikla v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku, takže ztratil vizuální kontakt s hřebenem hory, píše se ve zprávě NTSB.

Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

Témata:
lyžesnowboardingForbesPetr KellnerFederal Aviation AdministrationDavid HorváthnehodaZack Russellvrtulník
