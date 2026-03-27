Pět let od smrti Petra Kellnera (†56): „Byl to mimořádný šéf.“ Vzpomíná přítel i PPF
Dnes je to pět let, co zemřel tehdejší nejbohatší Čech a podnikatel Petr Kellner. Tragicky zahynul ve věku 56 let při pádu vrtulníku na Aljašce, kam vyrazil lyžovat. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Na Kellnera vzpomíná společnost PPF, které šéfoval, i jeho blízký přítel Vladimír Mlynář.
„Petr Kellner byl výjimečný muž s mimořádnou inteligencí a charismatem. A taky mimořádný šéf... Dnes je to pět let, co se ta helikoptéra nevrátila... RIP,“ sdílel Mlynář vzpomínku na síti X.
Odchod svého dlouholetého ředitele si připomněla i společnost PPF. „Přesně před pěti lety, 27. března 2021, nás navždy opustil Petr Kellner – podnikatel, vizionář a zakladatel skupiny PPF, kterému se podařilo z Česka vybudovat globální firmu. Dnes si ho proto, nejen v PPF Gate, ale i ve všech našich firmách po celém světě, připomínáme,“ napsala.
Dopad na impérium
Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst nejbohatšího a jednoho z nejvlivnějších Čechů a taky muže, co si hlídal soukromí. V investiční skupině PPF, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech, ovládal téměř 99procentní podíl. Na veřejnosti se miliardář Kellner příliš neukazoval, s médii komunikoval zřídka.
Kellner byl s náskokem nejbohatší Čech, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů. Zatímco tehdy byl s majetkem odhadovaným na 75 miliard korun na 224. místě, podle žebříčku z dubna 2021 (zveřejněného až po jeho smrti) byl Kellner 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (405 miliard Kč). „Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější,“ řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom ze vzácných rozhovorů v MfD. V jiném řekl, co by chtěl, aby po něm zůstalo. „Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla,“ řekl v roce 2007.
Po Kellnerově smrti se stala správcem jeho pozůstalosti vdova Renáta Kellnerová. V říjnu 2024 se majoritním vlastníkem skupiny PPF stala společnost Amalar Holding. Své akcie do ní vložila Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky tragicky zesnulého Kellnera. Loni Amalar Holding oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do ČR. Loni se také objevila informace, že Kellnerová a její dcery vyplatí Kellnerova syna z prvního manželství Petra Kellnera juniora.
