Místní po vražedném útoku Daniela ve Staškově: Strach i výhrůžky z vězení?!

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Autor: Martin Lisičan - 
2. října 2026
16:46

Slovensko se stále vzpamatovává z úterního útoku na základní škole ve Staškově. Žák osmé třídy tam měl zaútočit na dvě učitelky a spolužačku. Běsnění Daniela si nakonec vyžádalo životy Boženy (†61) a Nelky (†13). Zatímco podezřelý skončil v detenčním ústavu, místní otevřeně přiznali, že mají strach z jeho otce. 

Do základní školy se v pátek po několika dnech od vražedného útoku vrátili žáci i učitelé. Obrovskou ránu lidem ve Staškově zasadila i čtvrteční zpráva, že zraněním kromě oblíbené učitelky Boženy podlehla i žákyně Nelka. Kromě obou uvedených obětí žák zranil další učitelku, která je podle slovenských médií mimo ohrožení života.

Podezřelý Daniel z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Umístěn byl do příslušného detenčního ústavu. Podle místních se o podezřelého starali prarodiče. Jeho matka byla dlouhodobě v komplikované životní situaci, otec Daniela má být podle sousedů ve vězení. 

„Samozřejmě, že máme strach, když ho pustí, když sem náhodou přijde, co bude dělat a jak se bude chovat. Prý vyhrožoval, že všem ukáže a nenechá to jen tak,“ řekl jeden ze sousedů pro deník Plus JEDEN DEŇ.

Vražedný útok Daniela (13) ve Štaškově: Spolužačka zemřela!
Krimi Vražedný útok ve Staškově má druhou oběť: Zemřela žákyně Nelka (†13)

Video se připravuje ...
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežily učitelka Božena (†61) a jedna žačka (13).
Zdroj: TV JOJ

K útoku na škole došlo v úterý 29. září. Podezřelý Daniel z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Výraznou roli během útoku sehrála ředitelka školy Miroslava Kubincová. Po útoku vzala Daniela do kanceláře a zůstala tam s ním sama. Začala s rozrušeným chlapcem mluvit a snažila se ho uklidnit.

„Našla způsob, jak přitáhnout jeho pozornost. Dokázala dosáhnout toho, že se ze značného rozrušení relativně uklidnil a začal se dožadovat jisté formy pomoci,“ popsal bezpečnostní analytik Radovan Bránik.

Útočník Daniel (13) ministroval v kostele. Po útoku ho uklidnila ředitelka.
Krimi Daniel (13) ve Staškově ubodal učitelku: Hrdinný čin ředitelky! A další šílené detaily případu

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.

Témata:
útokškolaSlovenskozákladní školavězniceStašov
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Neskutečná proměna Čvančarové: Obličej jako holčička a štíhlé nohy v mini!
Neskutečná proměna Čvančarové: Obličej jako holčička a štíhlé nohy v mini!
Aha!
Slavné Bond girls: Připomeňte si některé krásky, které okouzlily Jamese Bonda
Slavné Bond girls: Připomeňte si některé krásky, které okouzlily Jamese Bonda
Dáma
SOUTĚŽ: Vyhrajte nádhernou kytici 100 rudých růží v hodnotě 3144 Kč
SOUTĚŽ: Vyhrajte nádhernou kytici 100 rudých růží v hodnotě 3144 Kč
Maminka
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
Zásilek z Temu a spol. výrazně ubývá. Stát už na novém clu vybral stovky milionů
Zásilek z Temu a spol. výrazně ubývá. Stát už na novém clu vybral stovky milionů
e15
Pardubická aréna má zelenou, ví se přesná kapacita. Kdy ji chce investor Dědek otevřít?
Pardubická aréna má zelenou, ví se přesná kapacita. Kdy ji chce investor Dědek otevřít?
iSport
Babišův výsměch lidským právům: Premiér přenechal nejzranitelnější lidi ideologickým fanatikům
Babišův výsměch lidským právům: Premiér přenechal nejzranitelnější lidi ideologickým fanatikům
Reflex
Od disidenta k prezidentovi. Ruzyňské letiště připomíná Václava Havla mimořádnou výstavou fotografií
Od disidenta k prezidentovi. Ruzyňské letiště připomíná Václava Havla mimořádnou výstavou fotografií
Lidé a země