Místní po vražedném útoku Daniela ve Staškově: Strach i výhrůžky z vězení?!
Slovensko se stále vzpamatovává z úterního útoku na základní škole ve Staškově. Žák osmé třídy tam měl zaútočit na dvě učitelky a spolužačku. Běsnění Daniela si nakonec vyžádalo životy Boženy (†61) a Nelky (†13). Zatímco podezřelý skončil v detenčním ústavu, místní otevřeně přiznali, že mají strach z jeho otce.
Do základní školy se v pátek po několika dnech od vražedného útoku vrátili žáci i učitelé. Obrovskou ránu lidem ve Staškově zasadila i čtvrteční zpráva, že zraněním kromě oblíbené učitelky Boženy podlehla i žákyně Nelka. Kromě obou uvedených obětí žák zranil další učitelku, která je podle slovenských médií mimo ohrožení života.
Podezřelý Daniel z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Umístěn byl do příslušného detenčního ústavu. Podle místních se o podezřelého starali prarodiče. Jeho matka byla dlouhodobě v komplikované životní situaci, otec Daniela má být podle sousedů ve vězení.
„Samozřejmě, že máme strach, když ho pustí, když sem náhodou přijde, co bude dělat a jak se bude chovat. Prý vyhrožoval, že všem ukáže a nenechá to jen tak,“ řekl jeden ze sousedů pro deník Plus JEDEN DEŇ.
K útoku na škole došlo v úterý 29. září. Podezřelý Daniel z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Výraznou roli během útoku sehrála ředitelka školy Miroslava Kubincová. Po útoku vzala Daniela do kanceláře a zůstala tam s ním sama. Začala s rozrušeným chlapcem mluvit a snažila se ho uklidnit.
„Našla způsob, jak přitáhnout jeho pozornost. Dokázala dosáhnout toho, že se ze značného rozrušení relativně uklidnil a začal se dožadovat jisté formy pomoci,“ popsal bezpečnostní analytik Radovan Bránik.
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