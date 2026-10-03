Řidič při nehodě zabil Sofinku (†5): Usnul jsem, přiznal

Sofinka (†5) při nehodě zemřela, její sestřička Natálka skončila na vozíku.
Sofinka (†5) při nehodě zemřela, její sestřička Natálka skončila na vozíku.
Sofinka (†5) při nehodě zemřela, její sestřička Natálka skončila na vozíku.
Sofinka (†5) při nehodě zemřela, její sestřička Natálka skončila na vozíku.
Sofinka (†5) při nehodě zemřela, její sestřička Natálka skončila na vozíku.
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. října 2026
11:07

Pětiletá Sofinka zemřela, její mladší sestřička Natálka zůstala po těžké nehodě na invalidním vozíku a vážná zranění utrpěli také rodiče. Téměř rok a půl po osudné čelní srážce na Slovensku stanul před soudem řidič Mercedesu Mário D. Poprvé podrobně popsal okamžiky před nárazem. Přiznal, že za volantem usnul.

Bylo Velikonoční pondělí 21. dubna 2025. Karol s manželkou Tímeou a dcerkami Sofinkou a Natálkou (3) se vraceli domů z rodinného výletu. Na silnici mezi Medzibrodem a Slovenskou Ľupčou se jejich Audi čelně střetlo s bílým Mercedesem.

Následky byly děsivé. Sofinku záchranáři přímo na místě dlouho resuscitovali, její život už ale zachránit nedokázali. Těžká zranění utrpěli také její rodiče a mladší sestra Natálka. Ta po nehodě zůstala odkázaná na invalidní vozík.

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Vyšetřování případu trvalo déle než rok. Policie řidiče Mercedesu Mária D. obvinila z usmrcení a případ se nyní dostal před Krajský soud v Banské Bystrici. V případě prokázání viny mu podle prokurátora hrozí dva až pět let vězení.

Mário před soudem odmítl odpovědět na otázku, zda se cítí vinný. Poté ale popsal poslední minuty před srážkou. Podle slovenského deníku Nový Čas jel v autě s manželkou a třemi dětmi. Krátce před nehodou ještě mluvil s dcerami a upozorňoval je na bezpečnostní pásy.

„Uplynulo asi pět minut a probudilo mě obrovské troubení. Byli jsme v protisměru. Nedokázal jsem se vrátit zpátky a proti nám jelo Audi,“ vypověděl muž. Manželce následně řekl, že usnul. Také policistům měl už po nehodě opakovaně uvádět náhlou únavu. Před soudem řekl, že je mu vše nesmírně líto.

Rodině nehoda obrátila život naruby

K soudu dorazil o holi také Sofinčin tatínek Karol. Na osudnou cestu má jen útržkovité vzpomínky. Rodina podle něj jela domů z výletu a až do posledních okamžiků probíhala cesta bez problémů. Pak spatřil auto v protisměru. Po nárazu ležel vedle havarovaného vozu, nemohl se pohnout a z ucha mu tekla krev. Další vzpomínky má až z nemocnice.

Nehoda rodině během několika sekund vzala život, jaký do té doby znala. Sofinka zemřela a Natálka si odnesla následky, s nimiž rodina bojuje dodnes.

„Nikdo si neumí představit to, co zažíváme a co musíme každý den vidět. Nejde jen o fyzickou stránku, ale hlavně o psychickou,“ popsal Karol. Dvě dcery podle něj představovaly smysl života celé rodiny. Teď jedna chybí a druhá potřebuje každodenní péči.

Před soudem vypovídaly také manželky obou mužů, Dáša a Tímea. Proces zatím nekončí. Další jednání je naplánované na listopad.

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Témata:
soudholčičkasmrt dítětesofinkarodinaSlovenskoMercedes-BenzAudiinvalidní vozíkVelikonoční pondělíSlovenská Ľupčanehoda
Štěpánka Grofová
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