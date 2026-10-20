Formule ujížděla policii, trest teď uniká úřadům: Pirát z D4 se znovu odvolal
Červená formule se roky proháněla po dálnici D4 a její řidič dlouho unikal policistům. Podnikatele Milana V. se jim nakonec podařilo zastavit loni v září. Za jízdu měl dostat pokutu 10 tisíc korun a na půl roku přijít o řidičák. Jenže původní rozhodnutí úřady zrušily a ani druhý pokus o potrestání zatím nevyšel. Muž se totiž znovu odvolal.
Policistům trvalo roky, než se jim podařilo řidiče červené formule z dálnice D4 konečně zastavit. Jenže dostat celý případ k pravomocnému rozhodnutí se ukazuje jako další běh na dlouhou trať. Podnikatel Milan V. se totiž už podruhé odvolal proti uloženému trestu a úředníci tak musí jeho případ znovu řešit.
Původně měl Milan V. zaplatit pokutu 10 tisíc korun a na šest měsíců přijít o řidičské oprávnění. Proti dubnovému rozhodnutí příbramského úřadu se však odvolal a uspěl.
Trest v nedohlednu
Původní rozhodnutí ale dlouho nevydrželo. Krajský úřad ho v květnu zrušil kvůli chybám v popisu jednotlivých přestupků a případ vrátil do Příbrami. Tamní úředníci tak museli o trestu rozhodovat znovu.
Jenže ani napodruhé není hotovo. Podle aktuálních informací televize Nova se podnikatel proti novému rozhodnutí opět odvolal. Případ se tak znovu dostane na stůl krajským úředníkům. Zda jejich kolegové v Příbrami tentokrát rozhodli správně a jaký trest nakonec řidiče čeká, zatím není jasné.
Roky za volantem formule
Červený závodní monopost Dallara GP2 se na dálnici D4 objevoval opakovaně. Policisté jeho jízdy prověřovali už v roce 2019 a znovu v roce 2022. Potíž byla především v tom, že nedokázali spolehlivě určit totožnost řidiče. Za volantem totiž seděl člověk se závodní helmou.
Až 7. září 2025 se policistům podařilo muže zastavit na Příbramsku. Formule tehdy jela po dálnici v doprovodu dalších sportovních aut. Do pátrání se zapojily policejní hlídky i vrtulník. Milana V. následně odvezli na služebnu k podání vysvětlení, muž však odmítl vypovídat.
Zásahu se vysmívali
Už tehdy se zdálo, že případ nemusí mít rychlý konec. Syn majitele formule Lukáš po policejním zásahu vystupoval velmi sebevědomě. „Celá tahle show byla zbytečná. My z ní vyvázneme naprosto v klidu s úsměvem na tváři,“ řekl tehdy Blesku.
Od zásahu uplynul více než rok a pravomocný trest stále nepadl. Neznamená to však, že by byl Milan V. zbaven odpovědnosti. O tom, zda pokuta a zákaz řízení obstojí, musí nyní znovu rozhodnout krajský úřad.
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