Mladší chasa vyrazila na obchůzku už v 9 hodin. „Kluci chodí po domech svých vrstevnic, tedy děvčaty zhruba ve věku mezi 12 až 15 lety. Vždy se na chvíli zastaví, popovídají, na rozdíl od těch větších popijí limonádu. Protáhne se to až do odpoledne, mají i svoji jiné venkovní aktivity," popsal Lukáš Stávek ze spolku Vinaři Němčičky.
Starší chasa mládenců vyrazila do ulic o hodinu později. „Je nás letos míň, ale snad to zvládneme. Důležité bude nepřepálit začátek,“ narážel David Slezák (19) na přípitky ostřejšími nápoji na každé zastávce. Nejprve navštívili místní domov seniorů, na první zastávce přibyly mezi stuhami také dámské kalhotky. „Je to už starší tradice,“ usmíval se Slezák.
Starší chasa v Němčičkách předvedla letos žílu dlouhou 14 metrů TV Blesk Zdeněk Matyáš
V roce 2016 se němčičtí zapsali i do knihy rekordů s pomlázkou dlouhou 66,66 metru, kterou 14 lidí pletlo šest hodin.
Symbolické vyšlehání děvčat má podle tradice zajistit zdraví a svěžest po celý rok. Koledníci za to dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo domácí pohoštění. V mnoha obcích se dodnes udržuje i zvyk pletení mimořádně dlouhých žil, na kterých se podílí celá chasa, a které se stávají chloubou vesnice.