Hromadná bitka desítek lidí ve Žďáru nad Sázavou: K vyřizování účtů chtěli použít i lopaty

Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Autor: Štěpánka Grofová - 
20. října 2026
15:58

Pořádně rušno bylo v sobotu večer ve Žďáru nad Sázavou. Přímo na ulici se tam do sebe pustily desítky lidí ze dvou znepřátelených skupin. Důvodem měly být předchozí spory na sociálních sítích. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek, policisté zajistili také násady od lopat a další předměty.

Ve Žďáru nad Sázavou bylo v sobotu 17. října pořádně rušno. Před jedním z domů v Brodské ulici se krátce před sedmou hodinou večer do sebe pustily desítky lidí. Hromadnou bitku muselo řešit hned několik policejních hlídek, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Potyčka se odehrála v části města známé jako Stalingrad. Proti sobě se postavily dvě znepřátelené skupiny, které od sebe museli policisté po příjezdu oddělit.

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Chtěli použít i lopaty

Nezůstalo přitom jen u pěstí a kopanců. Někteří účastníci si chtěli při vyřizování účtů pomoci také dalšími předměty. „Policisté současně na místě zajistili násady, lopaty a další nástroje, které chtěli tito lidé využít ke vzájemnému napadání,“ popsala pro televizi Nova mluvčí. Hromadná bitka se naštěstí obešla bez vážnějších zranění. Někteří účastníci si odnesli jen drobné šrámy.

Účty si přijeli vyřídit z Chotěboře

Co za celým konfliktem stálo? Podle policie se obě skupiny nejprve dostaly do sporu na sociálních sítích. U slovních přestřelek ale nezůstalo. Skupina lidí z Chotěboře se následně vydala do Žďáru nad Sázavou, aby si s místními vyřídila účty. Policisté ztotožnili přibližně 25 lidí a případem se nyní zabývají pro podezření z výtržnictví.

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Zdroj: Sociální sítě

Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.
Ve Žďáru nad Sázavou se do sebe pustily desítky lidí.

Témata:
VolgogradInternetlopatasociální síťŽďár nad SázavouChotěboř
Štěpánka Grofová
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