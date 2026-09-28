Řidič audi se řítil Uhříněvsí rychlostí 120 km/h: „Tři sta z místa, konečně rychlá jízda“
Pražskou Uhříněvsí se za bílého dne proháněl řidič rychlostí až 120 km/h, přestože v místě platí čtyřicítka. Nebezpečnou jízdu navíc natáčel na telefon a s videem machroval na sociálních sítích. Podle informací, které se o dotyčném šíří na sociálních sítích, by mohlo jít o muže, který si říká „Král Tomko“.
Internetem se šíří video zachycující řidiče, nad jehož chováním zůstává rozum stát. Šofér audi se sám natáčel, jak se ulicemi pražské Uhříněvsi řítí extrémní rychlostí. Místy ukazoval tachometr až 120 km/h a to za bílého dne, kdy byly ulice plné lidí a aut.
Šofér se rozhodl ignorovat všechna pravidla silničního provozu a ulicemi uháněl jako smyslů zbavený. V hustém provozu, navíc v místech, kde je maximální povolená rychlost jen 40 km/h, přitom neváhá manévrovat mezi ostatními auty. Řidič si při nebezpečné jízdě dodával sebevědomí písní, jejíž text hlásal: „Tři sta z místa, konečně rychlá jízda.“
Zmíněný řidič přitom není úplně neznámou postavičkou. Podle informací, které se objevily na sociální síti X, by mělo jít o stejného člověka, který si říká „Král Tomko“. O jeho nebezpečné jízdě už Blesk psal před pěti lety. Tehdy se chlubil videem, na kterém měl ve zlatém BMW uhánět po dálnici D10 rychlostí přes 300 kilometrů v hodině.
Když jim jde Turek příkladem, tak proč by se neprojeli, ne? Vždyť se jim nemůže nic stát, pokud si teda nerozbijou hubu, nebo někoho nezabijou.