Šok v Blatnici: Medvědice na náměstí zranila seniorku!

Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Autor: Nicole Vášová - 
16. září 2026
11:40

Na Slovensku opět řádil medvěd. Pobíhal po obci Blatnica a zranil seniorku přímo na náměstí! Šelmu zachytila bezpečnostní kamera. Úřady prosí obyvatele, aby dbali zvýšené obezřetnosti. Medvěd se může vrátit.

Ve slovenské obci Blatnica v okrese Martin pobíhal v ulicích medvěd! Šelma dokonce vběhla přímo na náměstí, kde se v danou chvíli vyskytovalo hned několik osob a zranila seniorku (79). Žena skončila v nemocnici, informovala TV JOJ.

Ochránci přírody následně na webu Pozor medvěd poprosili veřejnost o zvýšenou opatrnost, jelikož se šelma stále může v oblasti vyskytovat. Doporučili pohyb pouze po vyznačených a dobře přehledných cestách. Dále poprosili, aby kdokoliv, kdo medvěda zahlédne, okamžitě kontaktoval Státní ochranu přírody popřípadě tísňovou linku.

Nahrávku medvěda v ulicích sdílel na sociálních sítích politik Filip Kuffa. Z videa je patrné, že medvěd běží vysokou rychlostí městem a vystrašení obyvatelé prchají do bezpečí. Záznam byl pořízen v úterý 15. září kolem půl desáté dopoledne.

Lokalitu monitoruje Zásahový tým FATRA specializující se na medvědy a ochranu obyvatelstva před nimi. K určení polohy medvěda využívá drony s termovizí. „Prosíme veřejnost, aby situaci nepodceňovala a respektovala doporučení pro bezpečný pohyb v území s výskytem medvěda hnědého,“ uzavřela zprávu.

Ilustrační foto
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Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica
Medvěd v ulicích slovenské obce Blatnica

Témata:
zraněníšelmaVIDEOSlovenskoFatramedvědbezpečnostní kameraFilip KuffaBlatnicaokres Martin
Nicole Vášová
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naidka ( 16. září 2026 12:26 )

Medvěd utíkal tak rychle, že dostal téměř aerodynamický tvar. Na fotce v kroužku vypadá jak mravenečník.

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