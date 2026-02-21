Vlak na Slovensku usmrtil medvěda: Šelma vážila 162 kilogramů!

21. února 2026
21. února 2026
17:03
Autor: ČTK 
21. února 2026
17:01

Na středním Slovensku v okrese Turčianske Teplice srazil vlak medvěda, informoval na facebooku náměstek ministra životního prostředí Filip Kuffa. Zvíře o hmotnosti 162 kilogramů srážku nepřežilo.

Podle mluvčího železniční společnosti Jána Bačka se incident stal v pátek před 19:00. Osobní vlak jedoucí z Prievidze do Vrútek medvěda srazil u obce Turček. Nehoda provoz na trati nenarušila a nikomu z cestujících ani z personálu vlaku se nic nestalo, řekl Baček podle serveru pravda.sk.

Minulý víkend na severu Slovenska muže napadla medvědice. Napadený utrpěl několik tržných ran a skončil v nemocnici. Během střetu 57letý muž a jeho syn zvíře zastřelili. Po medvědici zůstala tři mláďata, která podle médií převzala do péče zoologická zahrada v Bojnicích. Jedno z mláďat později uhynulo.

Bossman Jan ( 21. února 2026 17:46 )

Nejméně a ještě si to tady přes diskusi s ním vyřídí všichni ochránci medvídků 😁

j.p.toman ( 21. února 2026 17:38 )

Strojvůdce dostane 12 měsíců podmíněně.

