První hospitalizace kvůli nebezpečné minerálce z Česka: Napilo se malé dítě!
Slovenští hygienici bijí na poplach. Do regálů se dostala nebezpečná minerální voda. Balená voda značky Natura, plněná v Česku, obsahovala vysoké pH. Úřady vyzvaly spotřebitele, aby ji nekonzumovali. Přesto se objevil první případ hospitalizace. Nebezpečné minerálky se napilo malé dítě!
V úterý 15. září slovenští hygienici upozornili veřejnost na nebezpečnou minerálku balenou v Česku. Minerální voda Natura, 500 ml, šarže L61481/00:20 plněna z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují obsahovala vysokou hladinu pH. „Zjištěné pH 14 představuje závažné podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky,“ napsal Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky. Hygienici ho zjistili při kontrole hostince ve vesnici Kráľová pri Senci, jež leží asi 30 kilometrů od Bratislavy. Uvedená šarže se v Česku nevyskytuje.
Hygienici vyzvali spotřebitele, aby vodu nekonzumovali. Přesto se objevil první případ hospitalizace. Vodu mělo vypít malé dítě. „Na místo jsme vyslali záchranku. Dítě záchranáři transportovali do Národního ústavu dětských chorob s diagnózou pocitu na zvracení,“ popsala mluvčí záchranné služby, Petra Klimešová, pro TV JOJ.
„Na klinice bylo ošetřené dítě mladšího školního věku, které vypilo vodu z uzavřené lahve, ze které nikdo jiný nepil. Lékaři dítě hospitalizovali na Kliniku dětské chirurgie s podezřením na poleptání trávicí trubice,„ vyjádřil se Národní ústav dětských chorob. Podezření se podle ústavu později potvrdilo a dítě zůstává hospitalizované. Lékaři neprodleně kontaktovali příslušné orgány a lahev odevzdali.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se o závadné šarži balené vody Natura dozvěděla nejprve neoficiálně a kolem 15:00 pomocí systému rychlého varování RASFF, kam informaci vložili kolegové ze Slovenska. „Případem se nyní intenzivně zabýváme jak u výrobce, tak u distributora,“ řekl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Později doplnil, že vysoké pH 14 zjištěné v lahvi indikuje přítomnost louhu.
Situaci prověřují také náchodští kriminalisté. Spolupracují s odbornými institucemi a jsou v kontaktu také se slovenskými kolegy, řekla ČTK mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková. Distributorem vody stáčené v Teplicích nad Metují na Náchodsku je firma Coca-Cola.
Kriminalisté při prověřování případu spolupracují také s Krajskou hygienickou stanicí a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. „Abychom získali co možná nejvíce relevantních informací pro případný další postup ze strany Policie ČR,“ dodala Vlčková.
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