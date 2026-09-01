Noční drama v Adršpachu: Lezec zůstal viset na laně, další uvázli pod vrcholem
Pět horolezců vyrazilo odpoledne na skalní útvar Milenci v Adršpašských skalách, výstup se však protáhl hluboko do noci. Po více než deseti hodinách byli tři ženy a dva muži vyčerpaní. Jeden z nich navíc zůstal viset na laně několik metrů nad zemí. Na pomoc vyrazili hasiči i skalní záchranáři.
Pětice začala s výstupem na Milence v pátek 29. srpna kolem 16. hodiny. Pozdní začátek se ale ukázal jako špatné rozhodnutí. Výprava se protáhla přes noc a před třetí hodinou ráno už skupina nebyla schopná pokračovat. Pomoc si přivolala prostřednictvím tísňové linky.
Jeden z lezců zůstal viset na laně
Po příchodu záchranářů na místo byla situace komplikovaná. Jeden člen skupiny se pokusil slanit, manévr však nedokázal dokončit a zůstal viset na laně několik metrů nad zemí. Zbývající čtyři lidé uvázli několik desítek metrů vysoko u posledního jistícího kruhu pod vrcholem.
„Celá skupina osob byla už po více než 10 hodinách na skále vyčerpaná, zmoklá a prochladlá,“ popsali hasiči Královéhradeckého kraje na facebooku.
Hasič vystoupal po laně
Zasahující se nejprve snažili člověka visícího na laně navést k základnímu způsobu sebezáchrany. Kvůli vyčerpání už však neměl dost sil. Hasič se proto vydal po laně vzhůru a pomohl mu bezpečně slanit na zem.
Poté pokračoval ke čtveřici pod vrcholem. Hasiči následně dostali jednoho člena skupiny po druhém bezpečně dolů.
Všech pět zachráněných dokázalo následně v doprovodu dojít k nejbližšímu vozidlu dobrovolných hasičů. Ti je převezli ke vstupu do skal, kde čekala zdravotnická záchranná služba. Záchranáři prochladlé lezce prohlédli, převoz do nemocnice nakonec nebyl nutný. Dobrovolní hasiči jim poté pomohli s dopravou do Teplic nad Metují.
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