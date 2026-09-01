Noční drama v Adršpachu: Lezec zůstal viset na laně, další uvázli pod vrcholem

Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. září 2026
12:50

Pět horolezců vyrazilo odpoledne na skalní útvar Milenci v Adršpašských skalách, výstup se však protáhl hluboko do noci. Po více než deseti hodinách byli tři ženy a dva muži vyčerpaní. Jeden z nich navíc zůstal viset na laně několik metrů nad zemí. Na pomoc vyrazili hasiči i skalní záchranáři.

Pětice začala s výstupem na Milence v pátek 29. srpna kolem 16. hodiny. Pozdní začátek se ale ukázal jako špatné rozhodnutí. Výprava se protáhla přes noc a před třetí hodinou ráno už skupina nebyla schopná pokračovat. Pomoc si přivolala prostřednictvím tísňové linky.

Ilustrační foto
Šok v Jablonci: Dívka pobodala ostrahu obchodu! Svědek popsal zabodnutý nůž

Jeden z lezců zůstal viset na laně

Po příchodu záchranářů na místo byla situace komplikovaná. Jeden člen skupiny se pokusil slanit, manévr však nedokázal dokončit a zůstal viset na laně několik metrů nad zemí. Zbývající čtyři lidé uvázli několik desítek metrů vysoko u posledního jistícího kruhu pod vrcholem.

Video se připravuje ...
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Zdroj: Facebook/HZS Královéhradeckého kraje

„Celá skupina osob byla už po více než 10 hodinách na skále vyčerpaná, zmoklá a prochladlá,“ popsali hasiči Královéhradeckého kraje na facebooku.

Hasič vystoupal po laně

Zasahující se nejprve snažili člověka visícího na laně navést k základnímu způsobu sebezáchrany. Kvůli vyčerpání už však neměl dost sil. Hasič se proto vydal po laně vzhůru a pomohl mu bezpečně slanit na zem.

Poté pokračoval ke čtveřici pod vrcholem. Hasiči následně dostali jednoho člena skupiny po druhém bezpečně dolů.

Všech pět zachráněných dokázalo následně v doprovodu dojít k nejbližšímu vozidlu dobrovolných hasičů. Ti je převezli ke vstupu do skal, kde čekala zdravotnická záchranná služba. Záchranáři prochladlé lezce prohlédli, převoz do nemocnice nakonec nebyl nutný. Dobrovolní hasiči jim poté pomohli s dopravou do Teplic nad Metují.

Pan Miloš upozornil majitele dalmatina, aby si ho připevnil na vodítko.
Drama na Malé Fatře: Český turista Miloš dostal pěstí od majitele dalmatina

Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.

Témata:
hasičizáchranaKrálovéhradecký krajskálaMilenecAdršpachTeplice nad MetujíhorolezecHradec Králové
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Režisér Zdeněk Troška opět podlehl pohádce: Nerežíruje, ale hraje!
Režisér Zdeněk Troška opět podlehl pohádce: Nerežíruje, ale hraje!
Aha!
Retro vzpomínka: První školní den v éře jarmilek a úpletových trenýrek. Poznáte se na fotkách?
Retro vzpomínka: První školní den v éře jarmilek a úpletových trenýrek. Poznáte se na fotkách?
Dáma
Udělat chybu neznamená být špatný rodič. Psycholožka a autorka Romana Suchá radí, jak na dětský vztek i rodičovskou vinu
Udělat chybu neznamená být špatný rodič. Psycholožka a autorka Romana Suchá radí, jak na dětský vztek i rodičovskou vinu
Maminka
Roztrhané džíny jsou zpět: 5 způsobů, jak je stylovat na podzim
Roztrhané džíny jsou zpět: 5 způsobů, jak je stylovat na podzim
Ženy
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Moje zdraví
Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny
Třetí největší český pivovar mění šéfa. Chorvata střídá český expert na zubní pasty i potraviny
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Zvrat u Baráka? Nakonec míří na Kypr, kde jednal už před měsícem
Fotbalové přestupy ONLINE: Zvrat u Baráka? Nakonec míří na Kypr, kde jednal už před měsícem
iSport
Falešné příměří s Hradem: Babiš odložil sekeru, pod stolkem ale s Macinkou brousí nože na Petra Pavla
Falešné příměří s Hradem: Babiš odložil sekeru, pod stolkem ale s Macinkou brousí nože na Petra Pavla
Reflex
Startuje 32. ročník Czech Press Photo. V porotě usedne dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny
Startuje 32. ročník Czech Press Photo. V porotě usedne dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny
Lidé a země