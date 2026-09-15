Tři loupeže za jeden týden: Písečtí policisté dopadli notorického zloděje!
Písečtí kriminalisté dopadli obávaného recidivistu, který měl na kontě hned několik loupežných přepadení. Vybíral si menší podniky, do kterých maskovaný vstupoval s nožem a po obsluze se domáhal hotovosti. Kromě toho vykradl i zavřenou restauraci. Dopaden byl díky široké spolupráci jihočeských kriminalistů.
Písecký pachatel se první ze série loupeží dopustil ve čtvrtek 3. září. Jako cíl si vybral trafiku v Písku. Do prodejny vstoupil se zamaskovaným obličejem a nožem v ruce. Pod pohrůžkou násilí z obsluhy vymohl hotovost a z místa následně utekl. Tím jeho loupežná série zdaleka neskončila.
O dva dny později v noci vnikl do zavřené restaurace a celou ji prošacoval. kromě peněz si tentokrát odnesl i mobilní telefon. Ani to mu však nestačilo a 9. září udeřil potřetí. Jako místo činu si vybral opět trafiku, tentokrát ve Strakonicích. Scénář byl stejný jako u první loupeže. S nožem a výhrůžkami vymohl po obsluze hotovost a utekl.
Po oznámení všech případů se jihočeští policisté pustili do rozsáhlého pátrání. „Do akce se kromě služby konajících policistů a kriminalistů, zapojili i policisté v době osobního volna,“ napsal policejní mluvčí Milan Bajcura. Díky detailnímu popisu se pachatele podařilo dopadnout během pár hodin.
Zadržela ho dvojice strážnic v Příbrami. Muž skončil ve vazbě a je podezřelý z loupeže a krádeže.
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